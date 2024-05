-Le tocó asumir en un momento de cambios a nivel nacional, con un nuevo color político en el poder. ¿Cuáles son los desafíos por abordar en este complejo momento económico y social?

Yo asumo el 10 de diciembre con muchas expectativas, con muchos desafíos, soy una persona de diálogo y consenso, he sido presidenta del Concejo Deliberante de Alberti y me caractericé por sacar los mejores proyectos para los ciudadanos en un momento en que yo era oposición al gobierno local. Ese es el mismo trabajo que ya empecé a hacer acá porque creo que a través del diálogo pueden salir las mejores iniciativas para los bonaerenses.

-¿Encontró de parte del oficialismo bonaerense consenso, diálogo, predisposición al debate?

Hace muy poco que empezamos con las comisiones, por lo tanto, los proyectos recién ahora los empezamos a trabajar, pero no puedo decir lo mismo con algún tratamiento de urgencia que he solicitado, como la Emergencia o Desastre Agropecuario en la Cuarta Sección a raíz de la tormenta tan fuerte del 19 de marzo pasado.

El campo es el motor de nuestro país y la producción va a hacer que la provincia siga adelante, pero, lamentablemente, no he tenido el apoyo para sacar sobre tablas el proyecto. Voy a seguir trabajando en comisión para que se pueda aprobar, espero que el oficialismo esté abierto y reconozca que la iniciativa es importante.

-¿Por qué le parece que no se pudo tratar sobre tablas la Emergencia? ¿Por qué una problemática de estas características no tuvo lugar dentro del debate?

Porque continúa la relación amigo-enemigo del kirchnerismo con el campo. Duele porque el agro es quien más aporta a nuestra provincia y es importante que estemos apoyando a la producción, al sector productivo.

-¿El kirchnerismo todavía ve al campo como un enemigo?

Creo que sí, son decisiones políticas que se toman sin pensar en el valor que la producción tiene en nuestra provincia.

-Usted es productora rural y en su recorrida por los municipios está en contacto con otros productores. ¿Cuáles son hoy las demandas y las dificultades que atraviesa el sector?

El productor rural hoy tiene un combo explosivo de impuestos nacionales y provinciales que hace que le cuesta sostener la producción. Estamos llegando a la época de siembra y los números no dan. Si no se bajan las retenciones al trigo y no se apoya a la producción, va a ser muy complicado este año.

El Inmobiliario Rural de Kicillof fue un impuestazo, nosotros (los diputados del bloque) hicimos un acuerdo para que solo se subiera el 200 por ciento, pero con la letra chica del proyecto se impusieron partidas que están por encima de ese monto.

A nivel nacional no veo un apoyo al sector productivo, como sí lo hay a los sectores financieros. Como en otros gobiernos el tema del campo pasa por el Ministerio de Economía y no por la Secretaría de Agroindustria, es más, este gobierno le quita importancia al campo porque lo degradó a una secretaría cuando antes era ministerio.

-Ya que menciona a la Nación, ¿qué balance puede hacer de estos meses de gestión de Javier Milei?

Con respecto al campo nunca lo escuché hablar del campo, cuando estuvo en ExpoAgro habló de economía y no de medidas para el sector. Hoy no hay medidas previsibles que le den confianza al productor.

-¿Esperaba otra cosa del gobierno de Milei en relación al sector agrícola-ganadero?

La verdad que sí porque en campaña había asegurado que sacaría los derechos de exportación y al presentar la Ley Ómnibus su propuesta fue aumentar estos derechos, y hubo una desilusión del sector. Por supuesto que las medidas del kirchnerismo fueron nefastas, parches sobre parches, pero aún hay tiempo, espero que escuche a los productores rurales, que esté en contacto con ellos para que conozca los problemas reales del sector.

-En términos generales, ¿le falta al Presidente bajar al territorio y estar en contacto cara a cara con las necesidades de la gente?

Yo creo que sí, es un Presidente que está en la Quinta de Olivos y no sale a ver qué le está pasando ni al campo ni a ningún otro sector. A propósito de esto hace 15 días se organizó en la Cámara baja una jornada con la Mesa de Enlace en donde presentaron sus inquietudes y sus propuestas y quedamos en tener una agenda común de trabajo. Siempre lo digo: soy productora rural y luego diputada, y quiero que el sector sepa que tiene un lugar en la Legislatura a través mío.