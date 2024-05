–Adrián, tras una reunión con el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el PRO volvió a rechazar las iniciativas del oficialismo para crear dos empresas, dos sociedades anónimas con mayoría estatal, la industria farmacéutica bonaerense y la empresa de emergencias de salud. ¿Por qué desde el PRO cuestionan estas iniciativas?

Primero, nosotros estamos observando la situación muy, muy crítica que están enfrentando, por ejemplo, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y todo lo que tiene que ver con la salud de los bonaerenses, de los hospitales, que están absolutamente desatendidos, y nos parece un despropósito estar pensando en crear empresas estatales, que terminan siendo lugares para ampliar la estructura y para terminar ingresando más gente al Estado en lugar de resolver, con los recursos escasos que hay, los problemas de salud, que son sumamente graves.

Estamos en una emergencia con IOMA. Lo hemos discutido en las sesiones anteriores, hemos pedido informes al gobierno de la provincia, y nos parece muy irresponsable y muy, digamos, de efecto político este tipo de medidas.

–Durante el encuentro de ayer, el principal debate se centró en la empresa industrial farmacéutica bonaerense que producirá medicamentos. Kreplak planteó que no se necesita mayor presupuesto, porque se trata de una reconversión del Instituto Biológico Tomás Perón. Por eso, la pregunta de los legisladores fue por qué motivo buscan reconvertir el organismo en una sociedad anónima. ¿Cuál fue la respuesta del ministro a este planteo?

Mirá, las respuestas son siempre evasivas, poco concretas. Hablan de mayor eficiencia, y yo creo que si no pueden hacer eficiente un recurso que hoy tienen, lo que va a hacer es ampliar estructuras y seguir sin resolver los problemas muy serios de salud que tenemos, como te decía antes.

–Entonces, desde el PRO ya rechazan completamente acompañar estas dos iniciativas.

Sí, sin dudas.

–Hablaba el otro día con un senador bonaerense del PRO y me decía que ante estos problemas económicos, y principalmente también pensando en lo de IOMA, hoy no es momento para crear más superestructura estatal.

Sí, es un poco lo que venimos hablando. Yo creo que destinar más recursos (que, insisto, son escasos y están distribuidos de manera ineficiente y no le están llegando a la gente, y tenemos al IOMA absolutamente colapsado, a los hospitales en un estado de deterioro tremendo), asignar más partidas, generar más gasto, ampliar las estructuras para seguir sin dar respuesta al problema principal, muestra que no tienen claridad de qué es lo que necesitan los bonaerenses. Y nosotros estamos para defender, entre otras cosas, la salud de los bonaerenses.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Adrián, ahora lo llevo al ámbito nacional. Hoy, 9 de mayo, es una jornada importante en cuanto a las movilizaciones, a los reclamos: se lleva adelante el segundo paro contra la gestión de Javier Milei. ¿Qué piensa respecto de esta movilización del día de hoy?

La verdad que me cuesta trabajo entender la virulencia de la CGT en este tipo de medidas, habida cuenta (y esto no es para nada una defensa del gobierno nacional) de que durante cuatro años no han siquiera protestado contra el estado de situación brutal que hemos estado viviendo frente al deterioro tremendo del salario de los trabajadores. Nunca han levantado la voz. Ahora me parece absurdo que lo hagan cuando tenemos un presidente que asumió hace 150 días. Me parece una locura hipócrita. Realmente no entiendo. O sí, entiendo: esto es política y lo que están haciendo es política, no es sindicalismo ni gremialismo ni están defendiendo a los trabajadores.

–Un paro netamente político, a su entender.

Absolutamente. No estoy haciendo una valoración de la situación cuando hablo de la reacción del gremio. Creo que es desmesurado en función de lo que no se ha hecho ante la catástrofe que vivimos durante cuatro años. Ahora, evidentemente, la gente la está pasando mal. No creo que se trate solamente, como dicen, de que es una cuestión de aguantar. Creo que tiene que haber políticas, por lo menos, positivas, y no solamente restrictivas.

La manera que a mí se me ocurre es favorecer la producción para que haya un incremento de trabajo. Estamos atravesando una situación de caída de la mano de obra muy alta. Me parece que tendría que ir por ahí. Pero en lo que sí insisto es en que la CGT, los gremios, tienen que medir con la misma vara y defender a los trabajadores. Antes, cuando perdieron más del 30% de su capacidad de compra, y ahora, pero con un equilibrio.