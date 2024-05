Cómo se vive la huelga nacional en las distintas provincias

Varias de las principales ciudades argentinas mostraban, al cierre de esta nota, sus calles despobladas del típico movimiento urbano de un “día común” debido al eco que a lo largo y ancho del país tiene el paro nacional convocado por las centrales gremiales y organizaciones sociales contra las políticas regresivas del Gobierno nacional y las iniciativas legislativas en igual sentido que están bajo análisis del Parlamento.

Provincia de Buenos Aires

En las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires se registra un alto acatamiento del paro general, sin circulación de colectivos y con pocos comercios abiertos.

A la vez, la adhesión a la medida en las universidades y escuelas es total; y sólo se dictan clases en los colegios de gestión privada, con poca o nula asistencia de alumnos.

En los hospitales provinciales y municipales solo funcionan las guardias para casos de urgencias; los Tribunales y las sucursales de los bancos están cerrados; y la ausencia en los organismos del Estado, tanto nacionales como provinciales y distritales, es total.

El Gobierno bonaerense no descontará el día a las y los trabajadores que se plieguen a la medida de fuerza.

Córdoba

En la capital mediterránea, funcionaba desde las 10 una radio abierta frente al edificio histórico de la CGT cordobesa y hay una concentración en la céntrica esquina de las calles Colón y General Paz, bajo la consigna “La Patria no se vende”, en la que confluyen trabajadoras y trabajadores agremiados en las dos CGT que coexisten en esa ciudad (Córdoba y Regional) y las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma).

A la medida dispuesta por esas las centrales obreras, se sumó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y los movimientos que participan en el espacio de la economía popular, los cuales hicieron hincapié en los mismos reclamos que enarbolan esas organizaciones a nivel nacional: la plena vigencia del sistema de financiamiento a los más de 50.000 comedores que funcionan en todo el país, la restitución del Fondo de Integración Sociourbana para la urbanización de 6.000 barrios populares, la restitución del Potenciar Trabajo -anclado al salario mínimo vital y móvil-, el rechazo y repudio a la Ley Bases, el paquete fiscal y el DNU 70/23 por considerarlo inconstitucional.

“En Córdoba, las distintas agrupaciones gremiales, decidimos hacer una movilización para mostrar nuestro rechazo a este plan económico antiobrero. De todos modos, tenemos claro que en este caso lo más importante será el paro, no la movilización”, dijo al diario La Voz Edgar Luján, titular del gremio de Camioneros, y uno de los tres integrantes del triunvirato de conducción de la CGT Regional Córdoba, que funciona en el ámbito de la CGT nacional.

🟥✅⛔️ Contundente acatamiento al paro general en Córdoba, prov donde ganó Milei. 95% de acatamiento en el transporte, educación e industria. Córdoba paralizada contra las políticas de Milei. Les preocupa el paro porque revela que los que generan riqueza son los trabajadores. pic.twitter.com/bZkcF6FyTM — Martín Peiretti (@MartnPeiretti1) May 9, 2024

En tanto, la adhesión del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba y el gremio de los docentes privados (Sadop) llevó a que, según la prensa mediterránea, sea “casi nula la actividad en los organismos públicos provinciales”.

En los últimos días vinieron confirmando su adhesión al paro contra la administración Milei los siguientes gremios cordobeses: FAECYS (Comercio), UOCRA (Construcción), UPCN y ATE (Estatales), FTIA (Alimentación), FATSA (Sanidad), UOM (Metalúrgicos), UTHGRA (Hoteles y gastronómicos), UATRE (Rurales), SMATA (Mecánicos), Luz y Fuerza (Energía), FNTC (Camioneros), UTA (Transporte colectivo urbano), AOITA (transporte interurbano), La Bancaria, CEA y CTERA (Docentes), (CONADU, ADIUC (docentes universitarios), APLA (pilotos aéreos), SUOEM (Municipales).

Tal es la contundencia de la huelga en Córdoba capital que incluso desde la UTA local anticiparon a Radio Universidad que no habrá servicios especiales para trasladar a los hinchas de Belgrano al partido por Copa Sudamericana este jueves en el estadio Mario Alberto Kempes, contra Delfín Sporting Club, de Ecuador.

Paraná

Sindicatos y organizaciones sociales paranaenses se concentraban desde las 10 en la plaza 1 de Mayo, ubicada en la zona céntrica de la capital entrerriana, para luego movilizarse hasta la Casa Gris, sede del Gobierno provincial.

“La Ley Bases significa perder la mayoría de los derechos (laborales) que se han conquistado, lo más grave es darle facultades a este Presidente para que haga lo que quiera, (quien) va a intentar cerrar los distintos poderes (del Estado nacional) y hacer todo por decreto”, consignó al portal noticioso Elonce el secretario general de ATE Concordia, Pedro Pérez, quien se sumó junto a cientos de trabajadores municipales a la marcha.

En tanto, Nadia Burgos, delegada de ATE Entre Ríos, llamó desde su cuenta de X (exTwitter) a “ser miles en las calles cuando la ley Bases se trate (en el Senado)”, asimismo reclamó que “la CGT y la CTA “continúen ese día” con sus reclamos y protestas.

“Marchamos a Casa de Gobierno por la actitud que tomó la Provincia de adherir a las políticas del Gobierno nacional. Es un grave error del gobernador (Rogelio) Frigerio (PRO) porque no se puede, por un lado, decir que no alcanzan los recursos y cerrar paritarias en baja, y, por otro, convocar al cónclave del 25 de mayo en Córdoba (NdR: se refiere al Pacto de Mayo, al que convocó Milei a ser suscripto por los gobernadores que adhieran a un decálogo de medidas anarcocapitalistas), que significa el tiro de gracia al federalismo y para los recursos provinciales”, dijo secretario general de la seccional Paraná de la CTA de los trabajadores, Jorge Vázquez.

Por su parte, la secretaria de Género de CTA Entre Ríos, Ivana Reset, destacó a Elonce: “Salimos a la calle con las organizaciones sociales por cómo impactan las medidas en las mujeres y los colectivos disidentes porque cambian las posibilidades que tenemos de salir adelante ante determinados episodios; terminan programas que fueron exitosos; y aumentan la edad jubilatoria a 65 años, cuando sabemos que las mujeres tenemos tres jornadas de trabajo”.

Rosario

Una de las acciones más contundentes realizadas en lo que va del día en Rosario fue la movilización de trabajadores mercantiles por el centro de esa ciudad. “Acá no estamos discutiendo un día de ventas, estamos discutiendo un modelo de país”, señaló Silvana Crocci, referente del gremio, a la local Radio 2.

“Nos parece importante recorrer la ciudad y visibilizar cuál es la situación. Entendemos que los comerciantes, pequeños y medianos empresarios también deberían estar acá más allá de que sea un paro de trabajadores”, dijo la referente gremial, para quien las patronales “viven” las consecuencias de “la apertura de importaciones, el pago de alquileres, de luz. Es una situación muy compleja y lo que se está discutiendo en el congreso es fundamental: ley Bases, movilidad jubilatoria, son situaciones que nos aniquilan como pueblo”.

Otra de las voces que se pronunciaron durante la jornada fue la de Juan Chulich, titular del sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe: “Me molesta que un político, de cualquier partido, diga que la gente lo está pasando mal. No saben lo que es pasarla mal, no ganan lo que gana un trabajador. Hablan sentados en una banca, donde cobran un montón de guita, y no saben lo que está pasando la gente”.

En diálogo con la radio LT8, el dirigente sindical advirtió sobre cómo afecta la carestía de la vida a las y los trabajadores, incluso los de su gremio, quienes podrían experimentar una baja sus ingresos de bolsillo si el Senado convierte en ley la reforma fiscal impulsada por el Gobierno nacional, que prevé la reversión del impuesto a las Ganancias a los salarios (en contraposición, la iniciativa prevé una sustancial baja de la carga impositiva a medianas y grandes fortunas).

“Tampoco estamos de acuerdo con que los períodos de prueba pasen de tres meses a un año. Si a eso le sumamos que un empresario no tenga sanción por no poner en blanco a un trabajador, este queda expuesto a la mano del empresario”, indicó Chulich.

Tucumán

Organizaciones sociales, con una presencia menor de gremios, se concentraban cerca del mediodía frente a la Casa de Gobierno tucumana en rechazo a las políticas regresivas de la administración Milei y el apoyo político que estas reciben por parte del gobernador Osvaldo Jaldo (PJ) y los legisladores nacionales que le responden. También participaban militantes partidos políticos y representantes de Adiunt, que nuclea a los docentes universitarios de la UNT.

“Los que hoy hacen paro están durmiendo”, sentenció en un conferencia de prensa Jaldo, quien agregó: “Cuando la Patria está en peligro, esto se lo saca trabajando, con esfuerzo y sacrificio. Y cuando digo paro hablo del sector público, del sector privado. Hoy hacen paro para seguir durmiendo, y a Argentina no la vamos a sacar descanso, durmiendo”.

Daniel Vizcarra, secretario general de la Unión Docentes Tucumanos (UDT) habló en radio LV12 sobre la jornada de protesta: “Sabemos que va a haber un alto acatamiento por parte de los docentes (Frente Gremial Docente) porque los cinco gremios adherimos, porque las confederaciones a nivel nacional son las que adhieren. Y nosotros adherimos también al paro nacional”.

“Unidad de los trabajadores, y al que no les gusta, se jode, se jode”, cantaban las y los agremiados a la CTA tucumana frente a la Casa de Gobierno, que ocupa el peronista Jaldo. (ST)