–Diputada, en la última sesión de la Cámara Baja, la tercera del año, aprobaron varios proyectos de su autoría, entre ellos un proyecto de repudio por los 619 despidos efectuados por el gobierno nacional en el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional. Lamentablemente, lo hablábamos en la primera nota que hicimos en el año y lo tenemos que hablar ahora: sigue el desmantelamiento en el contexto de ajuste.

Sí, tal cual. La verdad que es una barbaridad que tengamos que seguir haciendo estos proyectos de repudio para poder visibilizar políticas de Estado que ya venían con continuidad y que realmente afectan. Fijate que están afectando todo lo relacionado con educación, lo que es relacionado con salud, lo que es relacionado con la tercera edad. Realmente es como que no hay una intención de generar políticas de prevención, de cuidado y de respeto.

Cuando digo de respeto, hablo no sólo acerca de las infancias, sino también de los adultos mayores.

–Y este Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional venía dando buenos resultados: era un plan que venía funcionando, porque desde 2007 a esta parte redujo en un 50% los embarazos adolescentes.

Y no sólo hablamos del embarazo adolescente, sino que también hablamos de las enfermedades de transmisión sexual.

–María Belén, usted alzó la voz en la Cámara de Diputados a nivel provincial, en este contexto en que se van perdiendo derechos conquistados. Pero ¿falta, a nivel nacional, que ciertos sectores del radicalismo (porque usted pertenece al radicalismo) también alcen la voz ante estos atropellos?

Sí. La diputada nacional Carla Carrizo, en consonancia conmigo y yo con ella, por este mismo tema hemos alzado la voz también.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Diputada, ¿cómo sigue el programa Legisladores en el Camino? Estuvieron, si mal no recuerdo, la semana pasada en la séptima sección electoral. ¿Cómo están los municipios que van recorriendo? ¿Cómo están las regiones en este contexto tan grave de ajuste?

El planteo se viene llevando adelante de manera masiva en todos los distritos que estamos recorriendo. Son el tema del cierre de Correo Argentino, que yo presenté en abril, cuando acá en la segunda sección electoral se decía que se hizo reducción de empleo. En esta última recorrida (Olavarría, Roque Pérez y Saladillo) también se habían generado despidos en el Correo Argentino. Obviamente, también hablan del desempleo en lo privado, porque también están sacando gente, haciendo una reducción, por el tema de la carga previsional.

Estamos con el tema de salud, con lo que respecta al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), que es un problema generalizado en toda la provincia de Buenos Aires, con falta de aprobación o de cobertura en análisis y otras prácticas que se tienen que hacer las personas.

Estamos con inconvenientes también en cuanto a educación, porque los fondos no se han girado en aquellos distritos en donde tenemos las universidades. Ahora parece que se va a empezar a destrabar, pero la verdad es que hay una preocupación que tiene la sociedad en general.

Y, por el otro lado, el tema de la canasta básica, por supuesto. Hoy por hoy la mayoría de las personas no llegan a fin de mes. Hoy por hoy la mayoría de las personas dicen que a partir del día 15 realmente tienen un inconveniente, y han tenido que buscar un segundo trabajo. Estuve conversando con algunas emprendedoras y me han comentado que también han tenido que reforzar o tratar de ampliar sus ventas, y eso implica también más cantidad de horas de trabajo, menos cantidad de horas de descanso, o sea, menos vida digna.

–Una de las preocupaciones de diferentes intendentes con los que he hablado es que cada vez más la gente se acerca a las dependencias municipales buscando mayor presencia del Estado: ya que desde el Estado nacional no baja ayuda, no hay presencia territorial, la gente reclama la presencia del Estado municipal. ¿También han notado lo mismo en estas recorridas por las distintas regiones, diputada?

También han hecho mención a esto. Y lo mismo pasa con la salud. Antes había muchas personas que tenían una cobertura y podían ir al ámbito privado, y hoy eso se está viendo que está impactando en los hospitales de los distritos. Y en muchos lugares hay un solo efector de salud, o sea, solo está el hospital. Entonces también tienen que estar absorbiendo estas demandas y eso también es un mayor incremento, más cuando los hospitales son con recursos municipales.

Eso también lo hemos hablado con algunos intendentes que tienen hospitales municipales y lo difícil que es poder garantizar la salud en este contexto, más cuando están teniendo inconvenientes en recibir el desembolso que deben recibir de la Provincia.