-En febrero asumió su banca en reemplazo de Santiago Passaglia, actual intendente de San Nicolás ¿Cuáles son los desafíos por abordar en la Cámara baja?

Estamos en un contexto muy complejo. Después de las PASO se dio a nivel nacional un fanatismo por Javier Milei que dejaba en claro que iba a ser la opción del electorado, un electorado cansado, con un cierto grado de hartazgo con los partidos de alianzas. Pero el romanticismo se está terminando mientras los problemas se van profundizando.

Es alarmante y nos reta a trabajar para defender los derechos. Muchas familias no llegan a poner el pan en su mesa y no porque no estén trabajando, sino porque ya no les alcanza; hay otro sector que se está quedando sin trabajo y no hablo del público, hablo de los privados que con tanto impuestos y medidas de ajustes no pueden garantizar ni su producción ni pagar las cargas previsionales.

-Me imagino que son preocupaciones frecuentes que encuentra cada vez que recorre el territorio. De hecho, este fin de semana el bloque UCR-Cambio Federal estuvo en la Sexta Sección Electoral y fueron recibidos por el intendente peronista de Bahía Blanca, Federico Susbielles. ¿Abordaron estos problemas?

Si, estuvimos en Bahía Blanca recorriendo la planta de ABSA. La zona tiene muchos problemas en relación al agua, lo que nos llevó a tener esta mesa de diálogo con el intendente porque el agua es fundamental no solo para la vida sino para garantizar salud y bienestar.

-Mencionabas la palabra “diálogo”. ¿Es fundamental, en este contexto, fortalecerlo para la construcción a futuro?

Por supuesto, vengo del mundo de la docencia y tengo a flor de piel el diálogo para resolver en el marco del consenso. Y eso no quiere decir cogobierno ni oposición; tenemos que mostrar que hay otra forma de hacer política que garantice el bienestar general.

-Pertenecés a la rama de Evolución, referenciada en Martín Lousteau. En el último tiempo hubo críticas y reacciones desde el radicalismo contra él por rechazar el DNU de Milei en el Senado. ¿Cómo está hoy el espacio?

Martín Lousteau es la voz de lo que muchos dirigentes y afiliados de la UCR quisieran transmitir. Nuestro partido siempre ha sido de alianzas y ha tratado de llevar adelante políticas públicas para la construcción del país. Coincido con él en que no se puede violar la Constitución.

Esta rama que él lidera puede poner de pie nuevamente al radicalismo con honestidad; nosotros no somos libertarios, no somos cogobierno, pero tenemos que volver a ser una opción. Yo acompañé el acuerdo de Gualeguaychú en el 2015, pero me parece que estamos en un punto en el que tenemos que hacer propuestas para que nos pongan en el lugar de protagonistas que buscamos.

El electorado ha perdido la confianza en la UCR por los malos acuerdos, porque hemos ido en listas de alianzas y después, en la toma de decisiones, quedamos en un segundo plano y por fuera muchas veces.

-Entonces, ¿fue una mala decisión unirse al PRO?

Sí, yo lo dije muchas veces, con la derecha no tengo nada que ver porque llevan adelante medidas que no son para toda la sociedad. La clase media viene sufriendo estos ajustes históricamente y hoy por hoy no está pudiendo soportar tanto ajuste.

-¿Pensás que hay un sector de la UCR en el Congreso que tiene intenciones de cogobernar con Milei?

No sé. Milei pone en un lugar de debilidad a los gobernadores recortándole los recursos, creyendo que así va a fortalecer su liderazgo político, y situando tanto a los diputados como a los senadores en una situación incómoda. Espero que el gobierno pueda entender y la UCR esté a la altura de las circunstancias defendiendo la Constitución y los derechos.