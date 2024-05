Rosatti ironizó sobre Caputo: “No vaya a ser que nos quiera recortar cargos”

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, disertó en el 41º Congreso Anual del IAEF, donde advirtió sobre el aumento de la cantidad de expedientes que debe resolver el máximo tribunal con el mismo personal y aprovechó para lazar una ironía sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la "motosierra" de la gestión libertaria: "no vaya a ser que nos quiera recortar cargos".

"Después viene el ministro, no vaya a ser que nos quiera recortar cargos", sostuvo Rosatti en alusión a que después de él iba a disertar el titular del Palacio de Hacienda.

Lo dijo después de hacer una comparación con el máximo tribunal de los Estados Unidos: "sacan 100 (causas), nosotros 12 mil por año. Y con el mismo personal, o menos", detalló. E insistió: "hace 8 años, cuando entré en la Corte, recibíamos 15 mil casos anuales, hoy entran 30 mil por año".

Al respecto, envió un mensaje a la política, que suelen plantear varios miembros del Poder Judicial, acerca de que los dirigentes políticos deben resolver las cuestiones que les atañen y así evitar la judicialización y que sean los jueces los que tomen las decisiones.

"Cada vez más se judicializa la sociedad, cada vez más se judicializa la política, debido a que las cuestiones no son resultas por los estamentos políticos. El juez no debe reemplazar al representa del pueblo, lo deseable en un sistema democrático es que los poderes representativos puedan resolver las cuestiones", señaló.

Y agregó: "No tenemos vocación de tomar decisiones trascendentales para nuestro país cuando es menester de los poderes representativos. Una mayoría de tres personas (en alusión a la Corte actual) es poco. A veces nos dicen que los jueces reemplazamos a la política, pero nosotros tenemos un caso, no lo inventamos, nos llegó y esperamos y como no se resolvió debimos hacerlo".

