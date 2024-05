La muerte de Anahí Sánchez Lazzaro, la ex nuera del ex ministro del Interior Carlos Corach, continúa con aristas abiertas luego de que se confirme que la mujer debía declarar en la causa Siemens, en la que se acusa al ex funcionario de Carlos Menem de haber cobrado 15 millones de dólares en sobornos por parte la multinacional alemana.

Fue el sábado 25 de mayo cuando Lazzaro fue hallada sin vida en una de las habitaciones de su casa en Nordelta por una de sus hijas y el misterio en torno a su fallecimiento se acrecentó con el paso de las horas.

Aunque la autopsia reveló que murió de un infarto y no había ingerido medicamentos, la fiscal Virginia Toso pedirá estudios toxicológicos y de órganos, así como su historial médico, ya que al lado de su cuerpo se hallaron blisters vacíos.

Mientras la investigación continúa para corroborar qué ocurrió con la empresaria, en las últimas horas trascendió que debía declarar en la causa Siemens en la que el ex funcionario menemista es investigado por recibir coimas por parte de la multinacional alemana.

Entre otras de las cuestiones que se desprenden de la causa, es que Corach recurrió a familiares y allegados para darles ese dinero y que pareciera legal, algo que se conoce como “lavado”.

Asimismo, en la familia ya habían ocurrido otros problemas judiciales. En estos tiempos, Lazzaro estaba en disputa con su ex marido por la cuota alimentaria de sus hijos y la división de bienes y en 2017 Corach la denunció por extorsión, causa que fue descartada años después.

Ahora, con la noticia de su fallecimiento, las dudas se acrecientan y los familiares de la empresaria piden que se investigue a fondo la situación ya que “se trataba de una persona sana”.

NA