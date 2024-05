Entrevista GLP. Sabrina Selva: “Están incorporando a funcionarios que ya hicieron fracasar a la Argentina”

–Sabrina, me gustaría conocer qué lectura política hace de los cambios en el gabinete de Javier Milei con la llegada de Guillermo Francos y la salida de Nicolás Posse en la Jefatura de Gabinete.

Más que el cambio del jefe de gabinete, a mí lo que me preocupa es la degradación a secretaría del Ministerio del Interior. Que creo que confirma este poco interés que viene demostrando el gobierno nacional con las provincias, ¿no? Al día de hoy, todavía las transferencias del Estado nacional a las provincias, que están un 74% abajo, siguen igual, salvo en lo que respecta a los ATN, que ayer lo denunció mi jefe de bloque, porque se han hecho adelantos del Tesoro de la Nación a algunas provincias de manera discrecional.

Creo que todos estos cambios en el gabinete, más allá de preocuparme porque también hablan de una desorganización del gobierno muy importante, me preocupa muchísimo esta degradación. Creo que en la historia argentina es la primera vez que sucede que no tengamos un Ministerio del Interior, con el rol importante que tiene de vínculo con el resto de las provincias del país. Así que es lo que más me preocupa, esta línea del gobierno de seguir disociándose, no solo de la realidad, sino también del vínculo con las provincias.

–Hablando con su colega de banca, Diego Giuliano, él me decía que el gobierno disuelve el Ministerio del Interior porque para ellos “el interior del país no existe”. ¿Coincide en eso, Sabrina?

Yo no sé si diría que el interior no existe; lo que sí creo es que el gobierno no concibe al país como un gobierno federal, en donde las provincias son autónomas, pero necesitan de ese vínculo con la Nación en muchos aspectos para poder desarrollarse. Entonces coincidiría. No sé si es que el interior no existe o que las provincias no existen; yo lo agrandaría un poco más.

–¿Y qué piensa de la próxima llegada al gabinete, también, de Federico Sturzenegger, algo que ha sido confirmado por el propio Presidente, que busca incorporarlo al gabinete para que sea capaz de “analizar la regulación argentina”? Así lo ha dicho el propio Guillermo Francos, el flamante jefe de gabinete.

Yo creo que sería, más que inminente llegada, un blanqueo, ¿no? Porque no nos olvidemos que fue el cerebro de la Ley Bases, que tanto discutimos y que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. No la Ley Bases original, en la que Federico Sturzenegger había tenido una incidencia muy importante.

Nosotros lo decíamos, incluso hasta hemos pedido que, si él había sido el autor de la ley, se presentara en la Cámara de Diputados a dar explicaciones, porque nos parecía una barbaridad que alguien que no era funcionario del gobierno tenga un rol tan importante. Así que yo creo que es más un blanqueo.

Me preocupa mucho que siguen en esta línea de incorporar funcionarios que ya estuvieron en otros gobiernos y que fracasaron rotundamente. Y no ellos personalmente, sino que hicieron fracasar a la Argentina. Eso es lo que más me preocupa.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–En el Congreso se sigue debatiendo la Ley Bases: continúa el debate en el Senado. De hecho, el propio Guillermo Francos y Victoria Villarruel se reunieron con senadores aliados para intentar destrabar este proyecto insignia de Javier Milei, pero se fueron con las manos vacías. ¿Le parece que saldrá la Ley Bases en el Senado y volverá a Diputados con modificaciones? ¿Qué lectura política hace de este tema?

Yo creo que, una vez más, el gobierno demuestra la poca capacidad de diálogo en serio y genuino que tiene para lograr los consensos que necesita el presidente Milei para sacar las leyes que quiere sacar.

Nosotros advertimos que estábamos tratando una ley que en nada viene a resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina, sino que viene a profundizarlos, sobre todo con un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que tiene una visión netamente extractivista de nuestros recursos naturales, de pérdida de soberanía, que beneficia a treinta años a empresas extranjeras para que vengan a competir de una manera desleal con nuestra industria nacional, creo que se está demostrando que los senadores en las provincias advierten lo mismo.

Y también estamos hablando de una ley que, de nuevo, pone a los sectores más vulnerables en una situación de más vulnerabilidad, por ejemplo, eliminando el monotributo social; que toca una reforma laboral. Nosotros advertimos que dictaminaron una nueva versión de esa ley ómnibus original en cuatro horas en la Cámara de Diputados, sin pasar por ninguna de las comisiones que ameritaba discutir, como por ejemplo la comisión de Legislación del Trabajo.

En ese proyecto de ley hay una reforma laboral, una reforma previsional. No pasó por ninguna de las comisiones en que se tenía que trabajar; se trató de manera expeditiva con la anuencia, que a mí la verdad me preocupa cada vez más, del bloque del PRO y del radicalismo aliado al gobierno. El esfuerzo que están haciendo para defender lo indefendible ya se empieza a notar muchísimo. La evidencia es que este proyecto de ley nuevamente no se trabajó, se discutió a puerta cerrada fuera de la Cámara de Diputados, y que llegó al Senado donde los senadores dijeron: “Paren, acá hay temas que hay que discutir, hay que debatir”. Y me parece que se está evidenciando muchísimo la falta de seriedad y de trabajo legislativo que tuvo en Diputados. Porque el gobierno logró, gracias sobre todo a la complicidad del bloque del PRO, que esta ley saliera sin discutirse con ningún fondo; salió dictaminada en cuatro horas.

Entonces, creo que hoy en el Senado se está evidenciando eso. Evidencia también la falta de capacidad del gobierno de dialogar y de consensuar. Y lo más alarmante es que evidencia que no somos solamente los diputados y las diputadas, sino también los senadores y senadoras, que están viendo que no es un proyecto de ley que para nada venga a ser próspero para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina.