Ley Bases: “Si acá no hay una Banelco, pega en el palo”

La firma del dictamen que logró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Senado para la Ley Bases y el Paquete Fiscal generó sospechas en el kirchnerismo, sector desde el que se advirtió que “si acá no hay una Banelco, pega en el palo”.

“Si hicieron un cambio no sabemos cuál es, no sabemos qué vamos a votar, no conocemos el nuevo dictamen”, se quejó el senador nacional de Unión por la Patria Mariano Recalde.

En diálogo con Gente de Bien, el programa que conduce Cata de Elía en Metro 95.1, el dirigente camporista denunció que la iniciativa libertaria “promueve los tarifazos, la destrucción de la industria nacional y mucha gente no se va a poder jubilar”, por lo que insistió en que “no hay una sola modificación de la Ley Bases que beneficie a la gente”.

Al referirse al dictamen que acordó Francos tras distintas reuniones con senadores, Recalde comentó que tiene sospechas sobre las negociaciones: “Hay un montón de mecanismos y no descarto que haya corrupción. No descarto, como sucedió en otras épocas en el Senado, la existencia de la Banelco o cosas más oscuras”.

En el mismo sentido se expresó el líder de la UTEP, Juan Grabois, quien expresó: “Si acá no hay una Banelco, le pega en el palo”.

“Hay cosas que llaman la atención. Si vos sabés cuáles son los intereses que defendés y tenés las convicciones firmes, te podés reunir con cualquiera en cualquier lado. El problema es cuando se ve en los hechos que no estás defendiendo los intereses que decís defender”, manifestó.

Y concluyó: “Éso es lo que creo que va a pasar en la votación del Senado”.

NA