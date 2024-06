Denuncian que el 30 de junio despedirán al 80% de la planta de trabajadores del exMinisterio de Mujeres

“A un día del Ni Una Menos que volvió a llenar las calles de todo el país, nos enteramos por directivxs de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Justicia (ex MMGYD) que el próximo 30 de junio el 80% de la planta de trabajadorxs serán despedidxs”, se informó desde la Secretaría de Comunicación ex MinGéneros.

“Por lo tanto, más de 500 personas quedarán sin trabajo y, el único área que ha quedado después de la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, quedaría en funcionamiento con unxs 100 trabajadorxs”, continuaron.

El comunicado, que lleva la firma de Nani Smith, Secretaria de Comunicación del exMinGéneros y consejo directivo de ATE Capital, y de Fernanda Fuentealba, Secretaria General ATE MinGéneros, expresó que “transcurridos los primeros 5 meses de gobierno, nos encontramos con un vaciamiento total de las políticas de prevención de las violencias por motivos de género, producto del brutal ajuste que el gobierno de Milei quiere seguir perpetuando en pos de la desaparición del Estado nacional y para profundizar su política de confrontación con las mujeres, LGBTI+ y los feminismos en general”.





Al trazar un panorama de las condiciones laborales en esa dependencia, denunciaron que “con una política violenta de renovaciones trimestrales, cientxs de nuestrxs compañerxs fueron despedidxs entre diciembre y marzo pasado. A esto se le suma el cierre de la sede principal del ex MMGYD que impide que un gran conjunto de trabajadorxs tenga un espacio físico donde realizar sus tareas diarias”.

Por último, expresaron que sin políticas de género, “no se baja el número de los femicidios; no hay Línea 144 que escuche, oriente y acompañe; no hay programas de Acompañamiento Económico para salir de las situaciones de violencia; no hay cumplimiento de la Ley Micaela; no hay atención, acompañamiento y asistencia integral a Lesbianas, Maricas, Gays, Bisexuales, Trans, Travestis y No Binaries y no hay políticas públicas”.

Este lunes en distintas ciudades del país el movimiento de mujeres y disidencias se movilizaron, en un nuevo aniversario del Ni Una Menos, con consignas contra la Ley Bases, la proliferación de los discursos de odio y el incremento acelerado de la pobreza e indigencia. ST