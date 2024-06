El Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas se conmemoró en La Costa

El acto fue presidido por el Intendente Juan de Jesús: "En aquellas islas quedaron ciudadanos nuestros defendiendo nuestra patria con enorme patriotismo, con enorme servicio. Nunca los olvidaremos, nunca serán olvidados por nuestro pueblo; porque la causa Malvinas es una causa nacional. Y diríamos también, que es una causa internacional para aquellas autoridades del mundo, que no son muchas, que dan lucha sin cuartel a los colonialismos. Hoy, en pleno siglo XXI, es imposible seguir pensando que haya territorios sojuzgados por el poder del colonialismo", subrayó.

"Ese ser diferentes que nos plantea el padre Maxi está en nuestras manos. Quiero plantear el respeto de los 45 millones de argentinos a los 632 hermanos e hijos nuestros que están como centinelas de la patria, mostrándonos en ese cementerio donde poco a poco se los va identificando con nombre y apellido, a quienes no tenemos que olvidar. No es solo recordarlos el 10 de junio y el 2 de abril: olvidarlos es no cumplir con nuestro deber ciudadano", consideró el jefe comunal.

"A veces tenemos que plantearnos quiénes son los que van a conducirnos. Díganme si no hemos sentido un poco de dolor cuando alguien planteó, habiendo sido presidente de la república elegido por el pueblo, que si nosotros llegamos a recuperar las Islas Malvinas vamos a tener un déficit adicional a nuestro presupuesto. ¿Tanto desprecio podemos tener por nuestras Islas Malvinas?", indicó De Jesús y agregó: "Esta en nuestras manos poder elegir. Pensemos en ese futuro que está a la altura de nuestras manos y de nuestra conciencia, no dejemos de hacerlo porque nunca Argentina estuvo en tanto riesgo".