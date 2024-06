Diputados avanzó con el debate sobre ludopatía y ciberapuestas.

La Cámara de Diputados cobijó un nutrido plenario de cuatro comisiones que abordó desde distintos ángulos y miradas la problemática de la ludopatía y las ciberapuestas, una mancha venenosa que sigue extendiéndose y afecta cada vez a más capas sociales.

Fue una reunión informativa de las comisiones de Prevención de Adicciones, Salud, Comunicaciones e Informática y Legislación Penal, en el que tomaron intervención destacados especialistas y representantes de distintos sectores que de una u otra manera están o estuvieron conectados con las apuestas por dinero.

El ministro de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Mraida, detalló las acciones que el Gobierno porteño viene implementando para combatir las adicciones relacionadas con las apuestas en línea en escuelas y establecimientos públicos.

El funcionario del Gobierno de Jorge Macri catalogó a la ludopatía digital como una “pandemia silenciosa”, y puntualizó que “hay preponderancia en el AMBA y en extractos socioeconómicos más bajos".

Además, señaló que "hubo un aumento en el componente ilegal y existen 11,4 millones de argentinos registrados en casinos virtuales”.

“Antes la esquina representaba el lugar de consumo, hoy es el sillón de la casa”, resumió Mraida, que fue invitado a exponer en el plenario por la diputada nacional del PRO Silvana Giudici, autora de una de las iniciativas para luchar contra la ludopatía.

"Es fundamental abordar la problemática de las ciberapuestas y la ludopatía en niños y adolescentes desde una perspectiva preventiva, especialmente en los jóvenes", completó.

Por su parte, el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, hizo hincapié en la capacidad de captación que tiene el juego a través de la publicidad en redes sociales, y subrayó que las billeteras virtuales son una puerta de ingreso a este consumo problemático para adolescentes desde los 13 años (a partir de esa edad los menores están habilitados a crearse cuentas en algunas de esas aplicaciones de pago electrónico).

Según alertó, la red social Instagram es "la principal fuente de invitación a menores sobre el juego para empezar a participar”, y advirtió que “el 30% de los jóvenes apuestan más de dos veces por semana”.

Al brindar su testimonio, el tenista Nicolás Kicker recordó la suspensión que lo dejó fuera del circuito profesional por casi tres años tras comprobarse que aceptó perder un partido en el año 2015 a cambio del cobro de un soborno.

El deportista, de 31 años, tenía 22 cuando protagonizó aquella situación de arreglo de partidos.

El 24 de mayo de 2018 fue declarado culpable por la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) luego de que confesara su responsabilidad en el caso: además de quedar inhabilitado a jugar profesionalmente durante dos años y ocho meses, tuvo que pagar una multa de 25 mil dólares.

"Había tenido contacto con apostadores por internet que me ofrecían plata para perder partidos. Las primeras veces dije que no. Después ya no me iba tan bien en mi carrera y no quería depender más de mis padres. Estaba en un torneo en Barranquilla y me hicieron de nuevo un contacto. Decidí aceptar la propuesta de esa gente", recordó Kicker.

“Me tuve que dejar perder en ese partido. Me ofrecían mucho más dinero si perdía en primera ronda de lo que iba a ganar si ganaba ese torneo…y bueno acepté”, rememoró el jugador, que llegó a subirse al puesto 70 del ránking de mejores jugadores ATP en el momento en que recibió la sanción, con una carrera en ascenso.

A continuación, Milagros Schroeder, de la ONG Faro Digital, indicó que muchos jóvenes se vinculan con el mundo de las apuestas online por seguir sugerencias de influencers de redes sociales.

En tanto, el psicólogo experto en adicciones Claudio Grecco coincidió con Mraida al denominar el problema de la ciber ludopatía como una “pandemia narco tecnológica”.

"La ciberludopatía tiene un marketing científico porque es el entrenamiento para ganar y luego perder. Nadie pierde al principio y el cerebro reconoce el estímulo de ganar”, explicó el especialista.

Grecco advirtió que "los jóvenes apuestan en pijama desde la cama y un cerebro entrenado es un cerebro compulsivo”.

Sebastián Bortnik, socio de TecnoKids, dimensionó el problema de las ciberapuestas en las escuelas, donde muchos adolescentes "apuestan el dinero que era para el almuerzo”.

“El celular, las aplicaciones y las redes sociales convirtieron a todos en adictos porque a todos nos cuesta cortar con el celular y sentimos que nos cuesta dejarlo”, resaltó.

La próxima reunión informativa del plenario de comisiones se llevará a cabo el martes 25 de junio con una nueva ronda de invitados, anunció la titular de la Prevención de Adicciones, Mónica Frade.

(NA)