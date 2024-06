-Germán Lago está al frente del municipio desde el 2015. ¿Cómo evalúa estos nueve años de gestión?

Año a año venimos remarcando diferencias, formas de ver y de hacer las cosas. En Alberti se pueden ver grandes obras que nunca finalizan, que aumentan sus costos, que tienen sobreprecios, y después tenemos las calles rotas, faltan plantas, la planta depuradora no funciona, el agua no es potable.

Le remarcamos cosas que el mismo Tribunal de Cuentas hace, pero el organismo después le pone una multa irrisoria de 200 mil pesos para los fallos que tiene la gestión.

-En relación a esto, decidieron no acompañar la rendición de cuentas del ejercicio 2023. ¿Por qué?

Si, hay muchas irregularidades en las órdenes de compras, facturas que dicen “ítems varios” en lugar de dar detalles de todo lo que se compró, anticipos de obras que se recibieron y nunca se iniciaron, la construcción de un baño completo que no tiene dirección. Pedimos información a través del Concejo Deliberante, información que no se nos da en tiempo y forma; tampoco tenemos la memoria descriptiva de las obras, lo que sería ideal para poder llevar un control a diario de las mismas.

Concejal Joaquín Vaccarezza

-Desde el bloque hablan de “la falta de prioridades” de Germán Lago a la hora de gestionar. ¿A qué se refieren?

En el bloque los seis concejales somos de la UCR y tenemos la fuerza para marcarle al intendente cómo deben hacerse las cosas. Alberti no cuenta con agua potable, sabemos que son obras grandes y costosas, pero el gobierno municipal no se hace nada para empezarlas; la planta depuradora no funciona hace años y tampoco se soluciona; las calles están todas rotas e iniciaron un plan de bacheo arreglando un pozo de 20 centímetros por mes, con lo cual es muy complejo avanzar sí para mejorar el pueblo.

-Cuando recorre los barrios de la ciudad, ¿qué le dicen los vecinos? ¿Con qué reclamos se encuentra?

Hoy en día hay una gran demanda en relación a la atención en salud porque si bien el hospital cuenta con distintas especialidades y buena aparatología, la atención es deficiente. Se está dejando pasar el tiempo y vamos a tener problemas.

-Noto, por lo que me cuenta, que Lago es un intendente alejando de las necesidades o de la realidad de los vecinos.

Si, desde nuestro punto de vista es un intendente totalmente alejado porque las prioridades son otras. La gente lo eligió, con lo cual debe estar de acuerdo con la manera en que él hace las cosas, pero sinceramente nosotros vemos déficit en la atención médica, deterioro de la vía pública, las obras que no se terminan en tiempo y forma, y los subsidios a indigentes que aumentan en octubre, en la época de elecciones, claramente es una caja política.

-Por último, Joaquín, ¿cómo avanza el trabajo en el bloque de Juntos?

Todas las semanas estamos yendo a alguna de las localidades, recorremos las obras y charlamos con los vecinos para ver qué necesidades tienen. Tratamos de no poner palos en la rueda, acompañamos los proyectos que así lo requirieran y aportamos modificaciones a aquellos que lo necesiten. Cada vez que tenemos sesión presentamos entre ocho y diez iniciativas que la mayoría, obviamente, mueren en comisión pero siempre tratamos de sumar y responder a nuestros votantes.