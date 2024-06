Senadora de UP reclamó a Crexell que "se abstenga de votar" por tener la "voluntad viciada" al aceptar el cargo de embajadora

La senadora nacional de Unión por la Patria Florencia López le reclamó a su par de Comunidad Neuquén Lucila Crexell que “se abstenga de votar” porque “su voluntad está viciada” luego de que tomara difusión que el Gobierno le ofreció a modo de “dádiva” el cargo de embajadora ante la UNESCO.

“Ojalá que la senadora que ha sido incluida dentro en esta documentación se abstenga de votar porque su voluntad se encuentra viciada”, disparó la riojana que responde al gobernador Ricardo Quintela.

Durante su intervención en el debate en general de la Ley Bases, la legisladora opositora aprovechó la atención para “denunciar una situación irregular”, que la comparó con el escándalo de la ley Banelco que en el año 2000 marcó el principio del fin de la Alianza al comprobarse el pago de coimas en el Senado a cambio de apoyos a una reforma laboral.

“Fue algo muy triste para la Argentina y para este Senado. Hay coincidencias. Casualmente esas coimas fueron para aprobar una reforma laboral. Hoy también estamos tratando una ley de reforma laboral”, parangonó.

“También se le ofrecieron cosas a los senadores. En la ley Banelco fue cash. Hoy pareciera que son embajadas, lugares, obras para las provincias”, siguió López.

La senadora de UP se declaró “preocupada por cómo naturalizamos la situación, que a un senador de este recinto se le pueda dar el cargo de embajadora y nos quedamos todos lo más bien y lo más tranquilos”.

En este marco, recordó que esta actitud de la senadora Crexell se encuentra tipificada en el artículo 256 del Código Penal, que prevé que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.

“En otras palabras, el Gobierno nacional ha realizado acciones, ha dado dadivas y firmado decretos en la búsqueda de que los senadores hagan algo o dejen de hacer algo, en este caso ni mas ni menos que votar la ley Bases”, resumió López.

Por último, la riojana les recomendó a sus pares legisladores que piensan votar a favor de la Ley Bases que “si no quieren ensuciar a este Senado” y “si quieren darle una mano al Gobierno deberían abstenerse porque esta ley va a ser nula de nulidad absoluta si es que es aprobada por senadores que se encuentran con su voluntad viciada”.

En ese momento, Crexell vociferó algo desde su banca que no se alcanzó a distinguir, pero López la paró en seco: “No me interrumpa, contestará cuando sea convocada ante la Justicia si es que no tiene nada que esconder”. (NA)