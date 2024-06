–Juan, se cumplieron recientemente seis meses el gobierno de Javier Milei a nivel nacional. Me gustaría conocer, desde su perspectiva como concejal, pero también como vecino de la ciudad, cómo impactan sus políticas a nivel local.

Desde el principio de la gestión del gobierno nacional actual, nosotros como bloque decidimos pararnos como una oposición firme, seria y contundente al respecto. Desde el primer momento, cada una de las medidas del gobierno nacional que nosotros entendíamos que iban contra los intereses de la comunidad fue de alguna manera contrarrestada a nivel local por algún proyecto nuestro de comunicación, de resolución, de rechazo en general.

Por ejemplo, se me viene a la mente, entre tantos que hemos presentado, la cuestión del Correo Argentino a nivel local. General Viamonte tiene una sucursal del Correo Argentino, que prestaba un servicio muy amplio, muy completo. Al día de la fecha, el servicio fue muy reducido, al punto de que abre solamente de 10 a 12, dos horas por día. La gran mayoría de los trabajadores fueron obligados a renunciar.

Ese recorte, por supuesto, afecta muchísimo a la población, porque es un servicio indispensable. Es un servicio que la gente utiliza mucho y que, de terminar de cerrarse la sucursal, como dicen que puede llegar a suceder, implicaría el viaje a Junín, por ejemplo, que es la localidad más cercana que tiene una sucursal de Correo Argentino, lo cual aumentaría mucho los costos del servicio.

También sucedió lo mismo con los recortes en el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi): también presentamos un proyecto de resolución repudiando. Y así con tantas. Lo mismo pasó cuando sacaron el Fondo de Incentivo Docente (Fonid): también presentamos un proyecto de resolución repudiando.

Nuestra idea siempre es manifestarnos y pararnos como una oposición seria, contundente, fundada, y demostrar la contradicción con las ideas y nuestras políticas que tratamos de plasmar como oposición a nivel local.

Y nos encontramos con un bloque de Juntos que muchas veces rechaza nuestros proyectos y se para en una línea más cercana a la del gobierno nacional, trazando algunos paralelismos en sus conductas y en sus ideas en general.

Así que esa es la postura que venimos tomando a lo largo del año, en lo que tiene que ver con las políticas del gobierno nacional.

Bueno, venimos de un día muy agitado, todos muy pendientes de lo que sucedió con la Ley Bases. Y son cuestiones en las que hay que tener mucho cuidado, que hay que tratar con mucha responsabilidad. Nosotros siempre, desde nuestro lugar, tratamos de darle preponderancia y de enaltecer todo lo que es el Poder Legislativo: el Congreso a nivel nacional y provincial, el Concejo Deliberante a nivel local. Entendemos que son organismos que lo que hacen es representar la mayor expresión de la democracia. Entonces, cuando uno ve que a veces son menospreciados o subestimados, cuando les tiran una Ley Bases que toca diez millones de temas y les piden: “Sancionen esta ley en este periodo de tiempo, o si no les vamos a vetar todo”, ese tipo de cuestiones generan rechazo y preocupan. Preocupan, y hay veces que uno las ve replicadas a nivel local, y duele. Y bueno, estamos atentos a lo que suceda, por supuesto.

–Ante ese panorama tan crudo, tan complicado para la mayoría de la sociedad, ¿cuál es la reacción del gobierno municipal de Franco Flexas? ¿Tiene una política activa de contención social o todo lo contrario?

Nosotros criticamos mucho todo este tiempo el hecho de que la gestión municipal, por lo menos a nuestro parecer, tiene una política muy austera, muy conservadora, que en ese sentido sí traza una similitud, un paralelismo con lo que es el gobierno nacional.

Tiene una manera de gestionar, una manera de gobernar, muy similar a lo que sucede con una empresa. Le interesa mucho cuidar el billete, tener el superávit en cada cierre de ejercicio, en cada rendición de cuentas. Y en un distrito con tantas cuentas pendientes, con tantas necesidades básicas insatisfechas, con cuentas pendientes en cloacas, cuentas pendientes en servicio de agua, cuentas pendientes en asfaltado, en un montón de cuestiones indispensables, entendemos que no te pueden estar sobrando recursos monetarios.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Nosotros hace algunas semanas, tal vez un mes, tuvimos la posibilidad de analizar en el Concejo Deliberante la rendición de cuentas del ejercicio del año 2023. La gestión municipal local dice con orgullo que le sobraron más de 200 millones de pesos. El superávit en sí no es un error, porque superávit uno puede llegar a preverlo en caso de alguna situación extraordinaria; pero que te sobren más de 200 millones de pesos en un distrito con tantas necesidades, como decía, insatisfechas, con tantas cuentas pendientes, es un error de gestión.

Nosotros tratamos de marcar muchísimo eso y ahí es que decimos que hay una similitud. Porque ellos entienden que los recursos hay que gastarlos solamente cuando es muy necesario y cuidan su capital. Y de cierta manera entienden, como entiende el gobierno nacional, que el Estado en algunas cuestiones no tiene que inmiscuirse, o no tanto. Cosa que nosotros no compartimos.

El Estado, entendemos, entre tantas cosas, viene a mitigar un montón de desigualdades que se dan naturalmente, y hay que poner los recursos cuando son necesarios. Entonces queremos los recursos que son de la gente, los queremos en la calle.

Es una crítica muy pronunciada que tenemos de la gestión local y, por supuesto, lo vamos a seguir haciendo. Justamente ayer presentamos un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo local nos informe el monto exacto percibido durante el mes de mayo por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FFF) municipal. El FFF es un monto de dinero, no reintegrable y de libre disposición, que llega del gobierno provincial a los municipios. Durante el mes de mayo se cobró la segunda cuota. Sabemos que son más de 140 millones de pesos. Entonces le exigimos al Ejecutivo que nos informe el monto exacto cobrado y para qué se va a utilizar.

Entendemos que es fundamental que la gente sepa del ingreso de estos montos que están por fuera del presupuesto, que están presupuestados para este año, que vienen de Provincia y que pueden servir para un montón de cosas, porque hay cantidad de ocasiones en las cuales nosotros presentamos proyectos ambiciosos, por supuesto, y nos encontramos con el obstáculo de que “no hay recursos”.

Nos ha pasado en cosas ínfimas como, por ejemplo, un reductor de velocidad, cuando nos dijeron “No hay recursos para poner un reductor de velocidad”, cuando sabemos que la plata sobra. Entonces, esta política tan austera es similar a la del gobierno nacional, y tratamos de contrarrestarla desde nuestro lugar de oposición. A veces es complicado.

–Una política austera, entonces, que no pone el eje en la contención de los vecinos, en la contención social. ¿Es una gestión, considera usted, que abandona un poco a los vecinos de General Viamonte?

Sí, totalmente. Entendemos que no acomoda las prioridades como debería ser, por lo menos a nuestro criterio. Lo que es asistencia social, lo que es contención, por supuesto, y más en situaciones de crisis como la actual, es fundamental. No puede dejar a la deriva a la gente cuando, a raíz de políticas del gobierno nacional, el desempleo está creciendo, la industria nacional está bajando, y eso repercute en las localidades pequeñas, en los partidos grandes, en los medianos, en todos lados.

El desempleo se nota en la calle, la falta de recursos se nota en la calle. Y ahí es cuando un distrito como General Viamonte, que la verdad que tiene cierta capacidad económica, debe influir en la vida de los vecinos dando facilidades, que tienen que ver con recursos.

Por ejemplo, una de las áreas más descuidadas que nosotros notamos a nivel local es Desarrollo Económico. Emprendedores locales no tienen ningún tipo de incentivo, ningún tipo de ayuda de parte del Ejecutivo local. Una de las partidas más menospreciadas y menos utilizadas a nivel local es la de Desarrollo Económico. Es una partida donde se desinvierte. Se subejecuta el presupuesto. Se gasta menos de lo que se tiene. Entonces tenés emprendedores locales que, en medio de una crisis por políticas nacionales, como decía, de baja de la industria nacional, baja de la producción, desempleo, tampoco a nivel local encuentran ningún auxilio, ningún tipo de ayuda, ningún tipo de mano.

No hay créditos para emprendedores locales, no hay políticas de incentivo, el parque industrial no tiene la inversión que debería. Y así es muy complicado. Así que nos preocupa también muchísimo eso. Lo marcamos continuamente; tratamos de pensar en políticas, desde el Concejo Deliberante, que puedan ayudar a los emprendedores, pero si quien tiene los recursos, si quien tiene el capital no está dispuesto a invertirlo, es muy difícil.