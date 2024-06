Entrevista GLP. General La Madrid: fuertes pases de factura a Martín Randazzo por "subejecutar" el presupuesto de Acción Social

Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM te venimos informando sobre los cuestionamientos al intendente Martín Randazzo por su ya larga gestión al frente del municipio de General La Madrid. Te contábamos, por ejemplo, sobre los señalamientos de falta de transparencia, sobre la ausencia de un plan de viviendas y sobre dudas acerca de las contrataciones del municipio.

En esta ocasión, dialogamos con el concejal Gastón Escudero (UxP), quien puso el foco en la falta de ejecución del presupuesto de acción social justamente en momentos de crisis en que la gente requiere más ayuda para pagar sus facturas y tratamientos médicos.

–Se cumplieron recientemente seis meses de gestión de Javier Milei al frente de la Presidencia de la Nación. En este sentido me gustaría conocer, de acuerdo a su trabajo como concejal, pero también como vecino de la ciudad de La Madrid, cómo impactan sus políticas a nivel local.

Un poco se adelantó en campaña, creo que lo hizo UxP, todo lo que podía llegar a ser el gobierno de Javier Milei. Se acusó de “campaña del miedo”, pero luego vimos que en realidad las decisiones que decía que iba a tomar finalmente las tomó, y las que denunciaba UxPque iban a pasar están pasando.

Hoy tenemos una realidad bastante distinta de la que teníamos un año atrás, y aunque muchos índices macroeconómicos sean positivos, o al menos sean valorables desde la gestión de Milei, sabemos que impactan en el espacio social, en la gente, en el pueblo, de una manera muy negativa. Y realmente creo que lo estamos empezando a ver.

Muchas de las medidas que tomó Milei afectaron inmediatamente en grandes ciudades: el aumento del transporte público, por ejemplo. Nosotros vivimos en una comunidad en la cual no tenemos un transporte público que nos aumente; sí, obviamente, sufrimos directamente el aumento de los combustibles, por ejemplo, y creo que a partir de este mes, principalmente, vamos a empezar a sufrir el aumento de las tarifas.

–Quizás haya más vecinos que requieran la asistencia del municipio, en cuanto a comida, por ejemplo.

Sí, esto lo estamos notando. Se nota tanto en el municipio como también en el bloque de concejales. Están llegando muchos reclamos en torno a esto.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Tienen que ver, primero, con el aumento de los alimentos: el costo de día ha aumentado considerablemente. La gente que tenía ahorros se está desprendiendo de sus ahorros. Esto que decíamos de las tarifas, que realmente han aumentado. Entonces, es un combo que en el mediano y corto plazo, obviamente, está generando una presión crítica.

También lo que tenemos que estamos notando mucho es la asistencia a la salud mental. Muchos pacientes que están con problemas de salud mental se están acercando al bloque porque la medicación aumentó muchísimo y no están pudiendo cubrir esa necesidad. Y también las personas que tienen alguna discapacidad están manifestando que no están pudiendo resolver los problemas que están teniendo, y eso es lo que es realmente lamentable.

–En este sentido, me gustaría conocer cuál es la reacción del Ejecutivo municipal comandado por Martín Randazzo, que está en el poder desde el año 2015, recordemos. ¿Lleva adelante políticas de acción social para cubrir las necesidades de los vecinos, o todo lo contrario?

Randazzo va por su tercer mandato en esta oportunidad, y como concejal de la oposición, yo trato de promover unidad y el bienestar de la comunidad. Y realmente somos veedores del intendente. Con Randazzo tenemos diferencias: somos de espacios políticos opuestos. Y aun pudiendo tener diferencias en nuestras visiones y métodos de gobernanza, reconocemos la dedicación. Entendemos que hay momentos y momentos. Muchas veces hemos ido a reclamar algo para la gente en conjunto, hemos coincidido en visiones de futuro, pero en otras ocasiones no podemos dejar de cumplir el rol que nos toca como oposición, y actuamos con dureza.

Como recientemente, en la reunión de cuentas, por ejemplo. Vimos que acción social directa había subejecutado el presupuesto, cuando vos sabés que la acción social directa impacta inmediatamente en la persona que está requiriendo ese, no sé si llamarlo beneficio, pero impacta en la persona que está con esa necesidad.

Se otorga a través de subsidios: a alguien que no llega a pagar una factura, a alguien que necesita inmediatamente comprar comida o reparar su casa después de que fue incendiada. Entonces, en eso obviamente somos muy críticos.

Tenemos la suerte de vivir en una comunidad que trabaja mucho la solidaridad; entonces, ante todos estos problemas hay un tejido social importante que hace que no se rompa. Pero no sabemos cuánto puede llegar a durar esto.

–Y en sentido amplio, en términos generales, ¿qué balance puede hacer de estas tres gestiones, de estos años de gobierno local?

Yo principalmente puedo hacer un balance del 2021 hasta este año, que es al menos lo que me ha tocado a mí estar en política desde un rol activo, como concejal. Obviamente, mantenemos una crítica a esto que te decía recién. Muchas veces, si tenemos que ir a golpear una puerta en la Provincia, vamos, porque entendemos que es para beneficio de la gente.

Pero en general, también, desde el Concejo tenemos muchas cuestiones internas en las que no coincidimos. Hemos presentado ordenanzas que no se cumplen. Entonces, en ese sentido, vemos ahí una falta importante. Y por ahí presentamos un pedido de informes que no se aprueba, cosas que no nos terminan de cerrar y que no terminan de ser transparentes para con nosotros, pero fundamentalmente para con el pueblo.

–Cuando ustedes recorren los barrios (porque sé que están muy presentes en los barrios, Gastón, desde el bloque), ¿con qué necesidades urgentes por resolver por parte del Ejecutivo municipal se encuentran?

Principalmente esto que te decía recién: la salud mental ha sido una cuestión emergente, y creo que también tiene que ver con el contexto post-pandémico en el que estamos viviendo y el aumento impresionante en los medicamentos.

Y después, también, lo que te comentaba sobre el aumento de las tarifas. Acá tenemos barrios a los cuales todavía no ha llegado el agua corriente, no ha llegado el gas, y no tener gas natural implica que la gente se calefaccione con aparatos eléctricos. Ese aparato eléctrico, que trabaja con una resistencia, termina produciendo que lleguen unas facturas que son realmente exorbitantes, y que obviamente son impagables. Es un combo explosivo en ese sentido.

–¿Y desde el bloque entonces están trabajando en algún proyecto en particular que quiera comentarnos para beneficio a los habitantes de La Madrid?

Mirá, desde el bloque estamos trabajando. En general cada concejal tiene un perfil diferente. Creo que eso está bueno, porque aporta diversidad y aporta riqueza al trabajo. Hemos presentado algunas ordenanzas y proyectos de pedidos de informes.

En la actualidad estamos trabajando en uno que tiene que ver con la ludopatía y los juegos de azar. Nos preocupan principalmente los pibes, los menores de 18 años. En ese sentido estamos tratando de reunirnos con referentes de educación para poder avanzar en algo que sirva, que funcione. Es parte, también, de la cultura en la que estamos viviendo, me parece: en esta cultura de dinero, de hablar todo el tiempo de la riqueza, de economía. Termina afectando a los pibes y haciendo que dejen de prestar atención en la escuela, que debería ser el canal para formarse, para poder tener la movilidad social ascendente, y terminen prestándole más atención a un jueguito que los está haciendo ganar algo de dinero y termina generando, obviamente, en el largo plazo, una posible adicción. Entonces, estamos ahora trabajando en eso para poder lanzar una ordenanza que tienda al cuidado en los juegos de azar.