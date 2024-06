Entrevista GLP. En General Arenales critican duramente a Érica Revilla: “Pasaron nueve años y todavía hay promesas sin cumplir”

La radical Érica Revilla transita por su tercer período al frente del municipio de General Arenales. La gestión de la intendenta no está exenta de críticas. Su gestión, en años anteriores, se ha definido como “chata”, y ahora se suman cuestionamientos por las promesas que al cabo de nueve años “siguen sin cumplirse”.

Así lo expresó, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la concejal Silvia Lugano, que preside el bloque de Unión por la Patria (UxP) e integra el espacio Corriente Nacional de la Militancia, encolumnado detrás de la figura de Cristina Álvarez Rodríguez.

–Silvia, se cumplieron recientemente seis meses de la asunción de Érica Revilla como intendenta. Una nueva gestión, porque recordemos que en otras dos oportunidades ya había estado al frente del municipio. ¿Qué balance puede hacer de este nuevo periodo de gobierno?

En realidad, como vos bien lo dijiste, este vendría a ser un nuevo mandato. Ella ya lleva en el gobierno nueve años y a lo largo de estos nueve años no hemos visto ningún cambio. En el 2015 ella gana con promesas que hoy todavía siguen sin cumplirse, como por ejemplo viviendas, más redes de cloacas, más redes de gas, agua potable. Todavía hoy, en el distrito de General Arenales, tenemos lugares sin agua potable.

Otra promesa sin cumplir: desterrar basurales a cielo abierto, que hoy siguen siendo un problema, y todos sabemos lo que significa hoy, con este cambio ambiental. Y no solo eso: nosotros hace muy poquito presentamos un pedido de informes porque nuestra localidad de Arribeños está siendo el basural de todo el distrito. Hemos visto que Ferré no tiene basural, que hay un microbasural en Arenales sobre la ruta 50, un basural en Ascensión, pero nuestro pueblo, el pueblo de Arribeños, es el receptor de toda la basura del distrito, lo que no es un hecho menor.

–¿Y hubo una respuesta por parte del Ejecutivo ante este pedido?

Bueno, este pedido se hizo hace muy poquito, en la última sesión. Estamos esperando que se nos responda. Nos dijeron que nos íbamos a juntar con la persona que está a cargo de esa área.

Pero te voy a contar un dato que no es menor: yo soy concejala desde el 2017, y desde el 2017 a hoy podemos decir que en la última sesión tuvimos una primera respuesta a un pedido de informes. Durante todos estos años jamás se contestó un pedido de informes, nunca. Tuvimos el agrado, por decirlo así, de recibir una respuesta a un pedido de informes que se hizo en su momento sobre la planta orgánica.

Nosotros hace mucho tiempo venimos pidiendo una clave, que es la clave de RAFAM. No es que uno quiera saber todo, pero sí tenemos que saber cómo se ejecuta el dinero y las partidas de dinero que llegan desde Provincia, porque eso es dinero de todos los vecinos y vecinas, no es pura y exclusivamente del municipio. Entonces queremos saber, y la gente quiere saber, por nuestro intermedio, qué se hace con todas esas partidas y cómo está conformada la planta orgánica.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Bueno, yo te diría a medias fue el “agrado”. Porque se nos presenta la respuesta a un pedido de informea, pero en el momento, o sea, cuando nosotros llegamos al recinto, nos encontramos con un papel donde nos responden ese pedido de informes a medias. ¿y por qué digo a medias? Primero, porque tenés que tener el pedido de informes con antelación para analizarlo, como siempre. O sea, cuando nosotros hacemos un proyecto y lo llevamos al recinto, se lleva con anticipación: tenemos una fecha límite para entregarlo, para que todos los ediles lo puedan analizar, lo puedan estudiar, puedan saber de qué estamos hablando y qué estamos pidiendo, o qué es lo que se está proyectando.

Esto es lo mismo: lo tuvimos sobre la mesa en el momento. Se leyó, a pedido nuestro, porque la verdad que la idea era ni siquiera leerlo, sino que lo lleváramos a nuestras casas a título de información, nada más. Pero en realidad la información se la tenemos que dar en las cámaras a la gente, porque la gente es la que quiere saber por qué hay tantas direcciones y subsecretarías ocupadas por gente, que son funcionarios, que tienen un sueldo, y ¿por qué no tenemos los nombres?

Nosotros hemos visto a lo largo de este tiempo cómo se va incrementando esa planta funcional orgánica, que no es precisamente la planta funcional orgánica de enfermeras o de empleados municipales. Lo que sí vemos es que, en consonancia con el gobierno nacional, hay un discurso de no hay plata y tenemos salarios de pobreza en empleados municipales, como los recolectores de basura, como las enfermeras y todas aquellas personas que dependen del municipio, pero no podemos tener acceso a la información sobre las personas que realmente tienen y ocupan cargos importantes.

–Falta transparencia, entonces.

Exactamente. Por eso mismo nosotros siempre hacemos hincapié en las reiteradas notas que da o en los reiterados discursos de transparencia, de claridad, de honestidad. Y yo siempre digo que la transparencia, la honestidad, se demuestran con el accionar; no se demuestran con palabras, se demuestran con hechos.

–¿Cómo impactan las políticas nacionales a nivel local? ¿Tienen repercusión en General Arenales las decisiones de Javier Milei?

Hasta ahora no lo estamos viendo, a lo mejor, en carne propia y como lo está viviendo el conurbano. Todavía acá no se ve. Sí se está anotando en la quita de los subsidios, o sea, se está viendo ya en las boletas de luz, de gas.

Y todavía no se ha visto nada, porque no nos olvidemos de que este gobierno, el gobierno de Milei, representa un gobierno de agresión, de intolerancia, de crueldad. Hemos podido ver que la gente no puede manifestarse con libertad. Y vino a disolver derechos laborales que tenemos hace muchísimos años, que nos costó mucho conseguir; a destruir la industria nacional; a rifar nuestros recursos naturales. Vino a otorgarles beneficios a empresas extranjeras y ninguno a nuestras pymes. Vino a reducir impuestos a los que más tienen. Porque el ajuste feroz lo están pagando hoy el trabajador y el jubilado.

Y eso todavía, a lo mejor, no se ha visto en estos distritos con más vehemencia, pero sí lo vamos a ver en un corto plazo. Porque sabemos que se viene un ajuste terrible. Y cuando empiecen a llegar las boletas de luz y gas, ahí va a ser el problema. Acá no tenemos cadenas de supermercados, pero vos vas al almacén y cada vez cuesta más llevar alimentos a casa con poca plata.

Nosotros, por ejemplo, durante todo este tiempo hemos venido trayendo desde Provincia, una vez al mes, el camión de lácteos, que tiene un beneficio importante que es que está subsidiado por la Provincia, gracias a nuestro gobernador Axel Kicillof, y entonces la gente aprovecha. Pero lo que sí vemos, y lo que hemos hablado con las personas que vienen con estas ofertas, y que también pasa en el resto de la provincia, es que antes la gente llevaba lo mejor para el mes y hoy lleva para dos días o para la semana: no puede hacer compras como para tener. Lleva lo necesario.

–Cada vez más crítica la situación. Y me imagino, Silvia, que también en este sentido se potencia el trabajo desde el bloque UxP a nivel local.

Tenés que estar todo el tiempo, sí. Yo vengo trabajando hace muchísimo tiempo, pero me tocó encabezar la lista como candidata a intendenta. Y cuando uno encabeza una lista, con más razón la gente te referencia y llega a vos, sabiendo que hay muchas cosas que nosotros no podemos solucionar. Por eso soy consciente de que este gobierno municipal, en consonancia con el nacional, está con el no hay plata: porque cada vez es más la gente que llega a nosotros con un pedido, ya sea de salud, ya sea de alimentos. Porque la gente está necesitando y el gobierno municipal ha recortado gastos.