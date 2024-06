Entrevista GLP. Tarjeta roja para Maximiliano Suescun: afirman que “discrimina” a los trabajadores de Rauch

En el municipio de Rauch, en el centro este de la provincia de Buenos Aires, gobierna hace ya más de ocho años el radical Maximiliano Suescun. Y, a juzgar por las reiteradas críticas a su gestión, no han sido ocho años fáciles. Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM te contábamos, por ejemplo, que se le cuestiona que haya barrios que no tienen servicios básicos como agua corriente, gas natural y electricidad, o que no se resuelva el déficit de viviendas. Incluso ha tenido una relación muy tirante con los empleados municipales.

La concejal María Lamarche (UxP) dialogó con nosotros y lamentó la falta de políticas propias del municipio en materia social y de obras públicas, que, según dijo, dependen exclusivamente del aporte del gobierno provincial.

–¿Cómo impacta en Rauch el ajuste que está llevando adelante Javier Milei?

Se han tenido que tomar medidas de ajuste y recorte en el ámbito de la salud. Rauch se caracteriza por tener un único efector, que es el hospital municipal. Se ha anunciado hace una semana un recorte en todo lo que tiene que ver con las cirugías programadas, que van a ser postergadas a dos o tres meses, sin fecha cierta. Y el impacto más fuerte que ha tenido el hospital, que está con una deuda de más de 100 millones de pesos, tiene que ver fundamentalmente con la desregulación de los medicamentos, que son el insumo más importante que tienen los hospitales. Por eso observamos que esa medida del ámbito nacional ha impactado directamente en la salud de la población rauchense.

Por otro lado, tenemos un municipio que, por ejemplo, ha sufrido ya desde el año pasado una merma, y ahora en los primeros meses de este año nos han informado del área contable que es notable la merma en el pago de las casas municipales. Ha habido una baja importante de la recaudación. Eso también refleja cuál es la situación de los contribuyentes.

–¿Y los sueldos municipales continúan a la baja?

Continúan a la baja, sí. Y a eso hay que sumarle una medida que ha tomado el Ejecutivo que discrimina, que manifiesta falta de equidad: el nombramiento de funcionarios de la órbita política en la planta permanente, con la máxima categoría, sin pasar por la junta de disciplina y demás. Eso ha generado también mucho malestar, fundamentalmente, en trabajadores que por ahí vienen de muchos años de trabajo y que no son compensados con recategorizaciones o que siguen como contratados, y por otro lado ven cómo quienes tienen identificación claramente política con el intendente están logrando este tipo de privilegios.

–María, por lo que usted cuenta, noto que el Ejecutivo municipal no tiene ningún tipo de reacción ante las políticas nacionales que impactan a nivel local.

Las medidas del gobierno nacional impactan fuertemente y el gran sostenimiento que ha tenido Rauch, como otros distritos de la provincia de Buenos Aires, proviene de recursos de la Provincia. Tanto los recursos que entran por coparticipación, como además todos los programas sociales. Por ejemplo, el parque vial municipal está totalmente deteriorado. Actualmente tiene que afrontar la compra de tres maquinarias, que la va a hacer a través de un crédito leasing del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Acá la presencia de la Provincia de Buenos Aires ha sido siempre muy importante para poder adquirir estas maquinarias, con un empréstito de más de 600 millones de pesos. Pero nosotros decimos: ¿no hubo una planificación para que durante épocas en que había otro tipo de créditos, que eran accesibles, o por ejemplo estaba el programa nacional Municipios de Pie, por el que muchos municipios accedieron a la compra de maquinarias a cero costo, porque eran financiamientos que realizaba el gobierno de la Nación a través del Ministerio del Interior? Bueno, acá en Rauch eso no se aprovechó, y hoy se encuentran con que en esta situación difícil tienen que tomar un préstamo para la compra de este tipo de maquinarias.

Acá no hay ningún programa social que se ejecute que sea propio del orden local, sino que todos los programas que se implementan provienen de recursos que vienen de la Provincia. Y por otro lado, la inversión que ha realizado en infraestructura, como es, por ejemplo, lo que va a ser el matadero municipal, que ya está en la última etapa, donde el gobierno de la provincia ha ido invirtiendo fuertemente. También tenemos barrios de viviendas. Es decir que en materia de obra pública, lo único que está en marcha depende del gobierno de la provincia.

Creo que eso también se siente porque en el anterior gobierno nacional llegaron, por ejemplo, casi 170 millones de pesos para una nave productiva en instalaciones del sector industrial planificado, y le habían solicitado al ministro (Gabriel) Katopodis la posibilidad de un financiamiento para ampliar la planta depuradora, que está estallada.

Con el cambio de gobierno, el intendente decía que, ganara quien ganara, él iba a poder gobernar igual. Pero se observan claramente las dificultades que está teniendo. Es un gobierno que, en algunos casos implícitamente y en otros explícitamente, estuvo acompañando la figura de Milei. De hecho, el propio presidente de la Unión Cí­vica Radical local se expresó claramente a favor de Milei, porque creía que era más honesto que la propuesta que, en ese caso, encabezaba Sergio Massa.

–María, si usted pudiera definir las dos gestiones anteriores de Suescun y estos meses de su tercer mandato, ¿cómo lo haría?

Yo creo que la definición más importante es que ha sido una gestión de gobierno que ha estado muy sujeta al acompañamiento del gobierno de la provincia, y eso hizo que en la segunda gestión, con el gobierno de Axel Kicillof, se pudieron retomar obras y avanzar con obras a través del Instituto de la Vivienda; con lo que ha sido el proyecto del matadero municipal, que es una obra muy importante para nuestro distrito; con cuadras de asfalto y cordón cuneta; con dos establecimientos escolares (una escuela secundaria había quedado abandonada en la gestión de María Eugenia Vidal, se retomó esa obra y se terminó, y ya están todos los alumnos ocupando las aulas y los profesores trabajando allí); un centro de formación laboral que no tenía edificio propio, como también toda la inversión en las distintas escuelas.

Por eso, la gestión ha estado sostenida por la fuerte inversión en materia de obra pública que ha ido realizando el gobierno de la provincia en todos los distritos. Incluso inversión en la recuperación de caminos rurales, que nunca se había dado en otro gobierno. Eso se fue viendo claramente, y es lo que no se pudo observar en los primeros cuatro años, con un gobierno provincial que claramente no realizaba las inversiones que ha realizado este gobierno de Kicillof.