Entrevista GLP. Aldana Ahumada: “Que el gobernador sepa que para nosotros es prioridad discutir la inseguridad”

–Aldana, junto a su par Cristian Gribaudo han presentado un proyecto de ley de reiterancia para modificar el Código Procesal Penal con el fin de establecer un marco normativo más severo para los imputados que cometen delitos. En primera instancia, me gustaría conocer cómo surgió esta iniciativa.

Esta iniciativa viene porque vamos recorriendo en estos últimos años la provincia y vemos que los delitos cada vez son más frecuentes. Vivimos en una provincia en donde la inseguridad está a la orden del día. Y lo que además notamos es que muchos de los delitos que se cometen son cometidos por delincuentes que ya han cometido otros delitos.

Entonces, una manera de terminar con la “puerta giratoria” y generar una herramienta más al Poder Judicial para que pueda llevar adelante una política distinta para que se termine y tratar de disuadir todo este tipo de delitos reiterantes que suceden a lo largo de todos estos días y meses.

El proyecto lo que hace es modificar tres artículos y derogar otro, que modifica el 148 y el 185, que incorpora que no puede excarcelarse a ningún delincuente que haya tenido un antecedente penal. Tiene que esperar primero el proceso en prisión y no puede estar excarcelado. Después, lo que hace es derogar el 176, porque antes esperaban el proceso en libertad mientras el juez esperaba el certificado de antecedente penal. Y ahora tiene que esperar hasta que el juez tenga el certificado en su poder. El juez va a determinar si lo deja en libertad o no, pero siempre esperando el proceso en prisión o detenido.

Esto es un dato del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: aproximadamente el 30% de estos delitos son cometidos por delincuentes que reinciden. Lo cual lleva a que esta herramienta le dé a la Justicia un poco más de previsibilidad y también de disuasión, para que los delitos no sean cometidos constantemente por la misma persona.

–Entonces, para pasar en limpio: si una persona comete dos o más delitos de la misma naturaleza en un periodo que no sea mayor a cinco años, no puede pedir la excarcelación.

Exactamente. Tiene que pedir que las causas lleguen a su fin, en prisión, detenido.

–Usted hablaba de la famosa “puerta giratoria”. ¿En los últimos años, al recorrer la provincia, ha notado que hay un notable incremento en la criminalidad y en la reincidencia delictiva?

Lo primero que quiero marcar es que la provincia de Buenos Aires no tiene datos estadísticos públicos para que nosotros podamos evaluar fehacientemente la evolución de esto. Lo que sí podemos decir es que lo vivimos. Lo vivimos nosotros, lo viven nuestras familias, lo vive toda la población de la provincia de Buenos Aires cuando salen a trabajar, salen a estudiar, salen para ir a la escuela. Hoy pasa en todos los barrios y a cualquier hora.

Nosotros fuimos presentando diferentes iniciativas en la Legislatura. Por ejemplo, senderos escolares seguros para que alrededor de una escuela haya seguridad monitoreada para todo el cuerpo educativo. Esto significa docentes, padres, tíos, abuelos, primos, los niños que van a la escuela. Sabemos que alrededor de una comunidad educativa hay muchos individuos que están circulando. Entonces, tiene que estar mirado y tiene que estar protegido.

Vamos presentando diferentes iniciativas; el tema que tenemos acá en el Senado es que la comisión de Seguridad aún no está conformada. Todas las iniciativas donde se deben debatir estos temas no están abiertas como para que lo podamos debatir y queda todo en un saco vacío.

También está bueno que sepa el gobernador que es una prioridad para nosotros que esa comisión esté conformada para poder debatirlo. Lo vemos constantemente en los barrios, lo vemos en la televisión. Imaginate todos los delitos que no están manifestándose en la televisión y que suceden en los barrios. Basta con hablar con los comerciantes, que parecen enrejados: tienen la reja, la cortina, te atienden atrás del mostrador, no ingresás al local, cada vez tienen más medidas de seguridad porque el Estado no los protege. Y eso tiene que ver con la política y la prioridad que tiene el gobierno de Axel Kicillof con respecto a la seguridad.

Cuando uno va a un barrio, se da cuenta de que tienen alarma vecinal porque se organizaron los vecinos, tienen WhatsApp vecinal porque se organizaron los vecinos, tienen monitoreo porque se organizaron los vecinos. Y tienen rejas: reja en la ventana, reja en la puerta. El que puede se paga una seguridad privada. Pagan una tasa de seguridad también, en todos los municipios, los habitantes de cada municipio. Y hay un Ministerio de Seguridad que debería afrontar este tema urgentemente.

–Aldana, usted hablaba del debate en el Senado, y yo pensaba que en CABA, recientemente, Jorge Macri logró aprobar la reiterancia delictiva con un fuerte rechazo de la oposición local, que cuestionó que esta medida lo que hace es tirar por tierra el principio de inocencia y “es solo una bomba de humo”. ¿Cómo imagina el debate en el Senado de la iniciativa que presentaron con Gribaudo?

Bueno, para arrancar, todo lo que ellos consideren, tanto la oposición como otros bloques, que puede enriquecer este proyecto, es bienvenido. El debate tiene que ver con eso, con lograr los consensos para sacar la mejor normativa para poderles resolver la vida a los bonaerenses. Para eso estamos sentados acá.

Ahora, lo cierto es que tiene que haber una iniciativa que aporte. Entonces, si nosotros hoy vemos que es una situación que se está dando, que cada vez es peor, y no vemos una solución, o la Justicia no tiene las herramientas necesarias para poder resolverlo, bueno, acá hay una herramienta. Que se puede mejorar, podemos incorporar más modificaciones, sí, por supuesto. Pero la herramienta la tenemos que poner a la consideración y debatirla.

Lo cierto es que, hoy, más del 30% de los delitos que se cometen son de reiterancia. Eso es algo que lo que tiene que esperar es un certificado de antecedentes penales. No estamos pidiendo demasiado: estamos pidiendo un certificado para que puedan evaluar si esa persona tuvo más uno, dos o tres delitos previos cometidos. Lo que nosotros vemos ahora, y lo que también nos manifiestan, es que la persona que ha cometido un delito, mientras espera en libertad la presunción de otro delito sobre el que la Justicia tiene que tomar una decisión, ha cometido otro delito en el medio. Eso es lo que sucede y eso es lo que vemos.

Nosotros estamos acá para defender los derechos de todos los bonaerenses, y los derechos también tienen que ver con las obligaciones. Nosotros tenemos que velar por la vida y por la seguridad de todos los bonaerenses. Y esto es una herramienta que suma a ese sentido. Y bienvenido el debate.