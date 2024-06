Los festejos comenzaron el viernes 21, con una enriquecedora charla del periodista Guillermo Favale favale, para continuar el sábado con la apertura del Mercado Bien Auténtico y Sabores del Mundo, cuyos stands se ubicaron en la plaza Bartolomé Mitre.

El sábado, en el SUM de Punto Digital, se desarrolló la presentación del libro "¿Cómo entrenar la resistencia específica en deportes de equipo en etapas formativas?, a cargo del autor, Pablo Esper Di Césare. Y, en el escenario del Centro Cultural, se presentaron un grupo de teatro, el Ballet Folklórico Municipal y el grupo Musical Sin Límites, de la localidad de Ezeiza, que estuvieron en Roque Pérez debido a un intercambio artístico entre ambos municipios.

El domingo, por su parte, se llevó a cabo la Maratón Roque Pérez Corre, con un total de inscriptos que superaron los 400 y una muy buena participación de atletas de varias localidades, que corrieron 5 o 10 kilómetros. Además de trofeos y medallas, a los primeros 200 competidores que retiraron sus números, se les obsequió una remera.

Luego, en el Centro Cultural se presentó "El Remate", de Hernán Calcaterra, una adaptación en formato de música y danza.

El lunes, día del 111º Aniversario de la Autonomía Municipal de Roque Pérez, en el hall del palacio municipal, se presentaron el Sacerdote Mauricio Scoltore por la iglesia San Juan Bautista y pastores de otros templos religiosos, para realizar una oración ecuménica, con la presencia del intendente Maximiliano Sciaini, funcionarios de gobierno, concejales, consejeros escolares, vecinos y vecinas.

Además, se efectuó un acto recordatorio a Julio Tello, en la plazoleta Malvinas Argentinas, con la presencia de integrantes del Escuadrón Fénix. Luego se realizó la Entronización de la imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás, en el predio de la futura capilla, ubicado en el acceso Pedro Gutiérrez.

Y, en el frente del edificio municipal, se colocó una ofrenda floral al pie del monumento de Eulogio M. Berro, fue colocada por los exintendentes Jorge Jesús Cravero, Hugo Pablo Oreja y por el actual intendente Maximiliano Oscar Sciaini, mientras que una ofrenda al Dr. Roque Pérez, fue colocada por la concejal Carina Camiletti y por el secretario general del municipio, Fabio Britos. Por su parte, fue descubierta una placa en homenaje al Dr. José Roque Pérez, por las doctoras Claudia Baché y Andrea Mercante, en representación de la Asociación de Abogados de Roque Pérez.

Al término de la colocación de ofrendas, quedó inaugurado el escudo oficial de Roque Pérez, colocado en el frente del edificio municipal.

Luego, el intendente municipal, Maximiliano Oscar Sciaini, encabezó el acto oficial en el escenario frente a Plaza Mitre, en donde se dirigió a los presentes expresando en parte de su discurso: "Agradecimiento es nada más lo que tengo que hacer en esta tarde, a todos los presentes, a las instituciones sobre todo. Contarles que hoy no tuvimos el desfile, y el por qué en la toma de la decisión no solo de los compañeros que me acompañan acá atrás, sino por gran parte de la comunidad, la decisión de hacerlo (el desfile) el 21 de septiembre, conmemorando los 140 años de la primera llegada del tren a Roque Pérez. En esa fecha vamos a hacer el desfile, así que les digo que se vayan preparando para ese día, para esa fecha, seguramente vamos a hacer el desfile y va a ser sobre la Berro (avenida Berro), conmemorando obviamente la estación del tren y el predio ferroviario que muy lindo lo tenemos. Así que en esa fecha vamos a estar festejando nuevamente, con la feria, con el Mercado Auténtico y con todas las instituciones que nos acompañaron".



Finalizado el acto oficial, se realizó la Procesión con la imagen del Santo Patrono y una Misa, para dar paso a los espectáculos artísticos con bandas y solistas locales.

Llegando la noche actuaron “Los Ammán”, un conjunto folklórico enviado por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y finalizó la noche con la actuación de bandas locales.