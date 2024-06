Germán Martínez sobre la Ley Bases: “Se brinda con champagne mientras el pueblo está con la ñata frente al vidrio”

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó a quienes “brindan con champagne” la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal “mientras el pueblo está con la ñata frente al vidrio”.

“Venimos a ratificar una posición política de rechazo y oposición a esta Ley Bases y al paquete fiscal”, reafirmó el santafesino en el discurso de cierre del principal bloque opositor.

“¿Quiénes van a festejar hoy? ¿Los trabajadores? No. ¿Los industriales? No. ¿Las pymes? No. ¿Las provincias? No. ¿Los docentes, el perosnal de salud, los cientificios? No. ¿La democracia argentina? Tampoco. Nadie va a festejar”, preguntó el diputado.

En ese sentido, se preguntó “dónde se va a festejar” y se contestó: “Se va a brindar con champagne en algunos estudios jurídicos, en los fondos buitres que van a caranchear nuestras empresas públicas. Se va a festejar en lugares donde se está discutiendo quien se queda con los retazos de determinados organismos públicos o empresas públicas. Se festeja con champagne en algunos lados mientras el pueblo está con la ñata frente al vidrio”, lanzó.

Según dijo Martínez, esta ley sigue teniendo herramientas que permiten descuartizar los organismos del Estado estratégicos para el desarrollo nacional".

Sobre las privatizaciones, se diferenció de otros bloques políticos al sostener que desde Unión por la Patria se oponen “a todas” y no “solo a algunas y de a ratos”.

"Acá esta también la reforma laboral. No estaba en la primera (versión de la ley ómnibus), todos sabemos cómo llegó. Fue un acuerdo político con un bloque político a cambio de que se vote la Ley Bases", conjeturó.

Martínez despotricó contra el Gobierno al que acusó de haber “extorsionado a la totalidad de los gobernadores provinciales”, lo cual consideró “inconcebible e inaudito”.

“La macro anda horrible y la vida cotidiana de los argentinos, peor. Esta ley no solamente no ayuda a la macro sino que es perjudicial para la vida de los argentinos”, remarcó.

“Uno puede circunstancialmente una votación en las cámara de diputados, pero siempre vamos a tener en nuestros oídos la voz del pueblo cuando nos votan y cuando no nos votan”, culminó Martínez.

(NA)