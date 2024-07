Lousteau le pidió a la UCR que no tenga “miedo” de construir una alternativa de poder

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau participó junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de un encuentro de organizaciones radicales y pidió que el partido centenario no tenga "miedo” de construir una alternativa de poder en Argentina.

“No podemos tener miedo a competir, no podemos tener miedo a perder por nuestras ideas y después no podemos tener miedo de gestionar defendiendo nuestras ideas”, afirmó Lousteau en un mensaje a sus correligionarios durante el primer encuentro de Organizaciones radicales que sesiona en la capital provincial.

En esa línea, el senador nacional, sostuvo: “Debemos juntarnos para poder hacer lo mismo que hicieron todos ustedes acá, porque Santa Fe es el ejemplo para tener un futuro presidente radical en la Argentina”.

Pullaro y Lousteau compartieron el acto que inició el encuentro que las cinco organizaciones de la Unión Cívica Radical hacen por primera vez en los 133 años de historia del partido. Se trata de la Juventud Radical, la Franja Morada, la Organización de Trabajadores Radicales, UCR Diversidad y el Foro de Intendentes que sesionaron durante todo el sábado.

En ese marco, el legislador radical afirmó: “En este momento de toda esta hipercomunicación, va a tener que volver la política que sirve al ciudadano, porque la política que se sirve de los argentinos es la que cansó a la sociedad y la que la llevó a votar como votó”.

“Estamos todos de acuerdo que hay que hacer un ajuste, la pregunta es cuál es la naturaleza de ese ajuste y cómo se distribuye y no que paguen los jubilados que no saben cuánto van a cobrar a fin de mes o las pymes que no pueden saber cuánto les va a llegar de servicios y alquiler”, argumentó Lousteau.

Por su parte, el mandatario santafesino destacó: “Tuvimos la convicción de armar un plan de gobierno y en estos siete meses demostramos que estamos dando batallas de fondo, todos los partidos que componen el frente electoral están en la primera línea de gobierno y estamos haciendo obra pública a gran escala”.

“Quiero dejarle un mensaje a los correligionarios de todo el país, salgamos de los lugares de comodidad y vayamos a gestionar en lugares incómodos para cambiar la realidad”, concluyó Pullaro.

Participaron del encuentro diputados nacionales, provinciales, intendentes, concejales y ministros de las provincias gobernadas por la UCR. También estuvieron presentes la vice de la UCR, Inés Brizuela y Doria y el titular del radicalismo local, Felipe Michlig.

(NA)