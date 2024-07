El sueño de la casa propia se cumple en la provincia

Esta mañana, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, encabezó junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la entrega de 19 viviendas sorteadas entre profesionales de la salud en agradecimiento a su trabajo y entrega durante la pandemia.

Las viviendas se encuentran en Coronel Vidal, localidad ubicada en el partido de Mar Chiquita, y los beneficiarios incluyen personal del hospital municipal y del Hogar de Ancianos.

Participaron de la entrega el intendente Walter Wischnivetzky; el administrador y el subadministrador del Instituto de la Vivienda (IVBA), Diego Menéndez y Hernán Ralinqueo.

“La tarea del Estado es hacer que eso que parece inalcanzable sea posible, es hacer todo el esfuerzo para que sus sueños sean alcanzables. Hoy ustedes pueden acceder al derecho a la casa propia gracias a la articulación que hicimos con el Municipio y a una decisión política del Gobernador Kicillof”, afirmó la ministra Batakis durante la entrega.

En la misma línea se refirió el Intendente, quien destacó la importancia de continuar con la obra pública en un contexto donde hay “un gobierno nacional que se corre de su responsabilidades constitucionales”. “La obra pública es calidad de vida; si la abandonamos, abandonamos a nuestra gente y no hay nada más lindo que garantizar el derecho a la vivienda”, ratificó.

María Cristina Estigarribia es enfermera, estaba bajando de la ambulancia cuando vio que se acercaba el intendente a notificarle que sería beneficiaria de una casa. “Fue una emoción inmensa, dos días llorando estuve, y sigo llorando”, contó.

Otra de las familias adjudicatarias fue la de Mariela Díaz, que embaló todas sus cosas desde el momento en que se enteró que iba a tener su vivienda propia: “No lo puedo creer todavía, pensé que era algo inalcanzable”.

Yoana Figueroa fue otra de las personas que pudo acceder hoy al derecho al hogar. “Veía gente recibir su casa y me emocionaba. Yo trabajaba en pediatría y cada vez que venía una mamá que había sido adjudicada con su casa me ponía feliz de ver cómo se pasaba de vivir en un lugar que se llovía a una casita nueva y propia. Y ahora me tocó a mí”, comentó Yoana.

La construcción de complejos habitacionales es una de las políticas que tiene el gobierno de Axel Kicillof, a través del Instituto de la Vivienda (IVBA), para que las y los bonaerenses puedan acceder a un hábitat digno y mejorar, así, su calidad de vida.