Entrevista GLP. Sabrina Selva: “En la Ley Bases no hay una sola línea que apunte al desarrollo de la Argentina”

–La semana pasada se aprobaron la Ley Bases y también el paquete fiscal, pero al parecer aún no generaron confianza en el mercado, que en los primeros días de esta semana no operó en alza. ¿Piensa que existe un problema de credibilidad del gobierno o el discurso del Ejecutivo no es lo suficientemente claro como para transmitir confianza a los mercados?

Yo creo que para transmitir confianza a los mercados lo que falta por parte del gobierno de (Javier) Milei es un plan económico claro, que tenga un horizonte de hacia dónde va, y ni la Ley Bases ni el paquete fiscal venían a traer claridad en torno a eso.

Creo que los mercados, más allá de lo que pueda especular un gobierno en las finanzas públicas, que es lo único de lo que se está ocupando de este gobierno actualmente, los mercados buscan confianza en un país que crezca y que se desarrolle. Y ni en la Ley Bases ni en el paquete fiscal hay una sola línea que vaya en pos del crecimiento y el desarrollo de la Argentina, sino todo lo contrario. Yo creo que en parte tiene que ver con eso.

–¿Y cómo impactará, entonces, este paquete de leyes en la ciudadanía, en el vecino de a pie?

A partir de la aprobación de la Ley Bases, va a haber muchos que van a pagar más impuestos que antes, como aquellos que trabajan, que cobran 1.800.000 pesos, que estaban en la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, vuelven a pagar ganancias, a diferencia de aquellos 120.000 más ricos de la Argentina, que dejan de pagar impuesto a los bienes personales. Para ponerlo en números, aquellos argentinos y argentinas que tengan un patrimonio de hasta 100 millones de pesos dejan de pagar el impuesto a los más ricos en la Argentina, que es el impuesto a los bienes personales, y aquellos argentinos y argentinas que trabajan, que son de clase media, que además hoy están afrontando los enormes costos del descalabro económico de este gobierno en materia de tarifas, en materia de alimentos, en materia de medicamentos, en materia de prepagas, en el acceso a la salud, bueno, van a ser muchos más los que van a volver a pagar también el impuesto a las ganancias.

No hay una sola línea, ni en la Ley Bases ni en el paquete fiscal, que tienda a resolver esto, que es la micro, que es la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas; que tenga un impacto en los precios de la economía, que resuelva esta dificultad que hoy afrontan la mayoría de los argentinos.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Así que creo que los argentinos, en su vida cotidiana, no van a ver beneficios a raíz de la aprobación de estas leyes, y a futuro vamos a ver las consecuencias, sobre todo, del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En nuestro país no hay una sola industria nacional o pequeña y mediana empresa que tenga los beneficios que el RIGI les da a los capitales extranjeros para la extracción de nuestros recursos naturales en nuestro país.

Entonces, me parece que se consolida un camino que parece no tener horizonte en el crecimiento y el desarrollo de la Argentina, que nosotros creemos que es el camino correcto.

–El debate de la Ley de Bases y el paquete fiscal fue en general muy polémico, porque hubo muchas irregularidades en el tratamiento. Primero, por la falta de representación adecuada en las comisiones; después, durante los debates, por los episodios de represión, primero en las manifestaciones de enero, luego en el Senado. Está todo muy manchado...

Nosotros advertimos, cuando arrancó el debate de la Ley Bases, que cuando el Congreso se valla y hay gente afuera y policías parados prohibiendo el ingreso, es porque algo dentro del Congreso está pasando y no está bien para el pueblo argentino.

Y así se inició el tratamiento de la Ley Bases, previo a lo que vos decís, con anomalías e irregularidades en torno a la conformación de las comisiones, únicamente tres por las que pasó en plenario, cuando ameritaba el pase por más de 44 comisiones, a raíz de los temas que tocaba esa Ley de Bases original.

Recordemos también que el dictamen se terminó de escribir en un departamento de Recoleta o en un hotel, cerca de las inmediaciones del Congreso, pero fuera del recinto, fuera de la discusión de los legisladores y las legisladoras, con una sesión que arrancó sin que ese dictamen siquiera esté definido; un dictamen que se firmó a altas horas de la madrugada. Nos sentamos las bancas al día siguiente a sesionar y ese dictamen no aparecía. Después, el secretario parlamentario sacando y poniendo artículos y cantando a lo bingo: se retira tal artículo, se ingresa el otro...

Y creo que lo más grave de todo, con la represión en la calle, que se sobredimensionó de una manera brutal y totalmente innecesaria cuando fue el tratamiento en el Senado de la Nación, que terminó con detenidos ilegalmente en manos de las fuerzas de seguridad, avaladas por Patricia Bullrich, con diputados también siendo víctimas de la represión, lo que me parece que no se logró es tener un debate serio en torno a lo que estaba dentro de ese paquete de leyes, la Ley Bases y el paquete fiscal.

¿Y cómo vuelve el tratamiento a Diputados? También fue irregular. Porque en la Cámara de Diputados insistieron con dos capítulos que fueron rechazados por el Senado de la Nación, que tienen que ver con dos leyes en materia de impuestos, que son el capítulo de ganancias y de bienes personales. Sería la primera vez en la historia de nuestro país en que dos impuestos son aprobados por una sola de las cámaras, cuando nuestra Constitución Nacional prevé un sistema bicameral.

Digo, hay todo un vicio de irregularidades. Pero, además de eso, me parece lo más grave que no hay una sola línea en ninguna de esas dos leyes que venga a poner en un sendero de crecimiento y desarrollo a la Argentina.

–Para finalizar, Sabrina, y teniendo en cuenta que el 1 de julio se cumplieron 50 años del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón, he escuchado en muchos sectores del peronismo que hoy el mayor legado es tratar de recuperar la felicidad del pueblo argentino. En este contexto, ¿hoy estamos lejos de esa felicidad y del bienestar de los argentinos?

Hoy tenemos un Presidente que dice que los argentinos tienen que sufrir, que la tienen que pasar mal para salir adelante. Nosotros, desde el peronismo y obviamente no solo por convicción ideológica, sino por convicción humana, creemos que la Argentina puede salir adelante de otra manera.

Leía hace poco una reflexión que salió, creo, en la revista Panamá, en donde hacían la reflexión de que el legado de Perón es lo que a Perón le faltó. Yo creo que el desafío del peronismo está en eso que nos faltó y, obviamente, en volver a consagrar la felicidad del pueblo argentino. Pero para eso nos falta mucho. Nos falta repensar; hay que reconstruir y hay que volver a representar. Creo que el desafío está ahí, y queda en quienes tenemos la convicción de sentirnos, antes que dirigentes, militantes del Movimiento Nacional Justicialista, el reconstruir este vínculo con los ciudadanos argentinos y con las ciudadanas argentinas de cara a lo que viene.