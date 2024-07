El massismo salió a confrontar el plan económico de Milei

En medio de la tensión en la plaza cambiaria producto de la situación de las reservas y tras acusaciones de promover la desestabilización del Gobierno, el massismo salió a confrontar los resultados del plan económico criticando la política de retenciones y los resultados de la recaudación impositiva.

Sobre este último punto un documento distribuido por el Frente Renovador subrayó que los ingresos fiscales sufrieron una baja real (descontada la inflación) de 6,9%.

Al respecto señaló tres factores por los cuáles la caída no fue más profunda:

* El Impuesto País, que aportó $3,6 billones, 6,43% del total de lo recaudado. Sin el aporte del Impuesto País, la caída real habría alcanzado 11,0%.

* La recaudación extraordinaria del Impuesto a las Ganancias por las utilidades financieras de los Bancos en el mes de mayo, lo que genero un incremento en términos reales del 462,5%.

* El mantenimiento de la imposibilidad de los importadores de aplicar los certificados de no retención de IVA y Ganancias. Lo que permite que ambos impuestos percibidos por Aduana se mantengan estables en términos reales.

En el mismo sentido señaló que en junio la recaudación cayó 14,9% en términos reales y remarcó que sin el impuesto País, hubiese descendido 19,9%.

Por otro lado, desde la Fundación Encuentro –vinculada al ex ministro- afirmaron que “los productores, se encuentran inmovilizados debido a que están frente a una relación de precios sumamente desfavorable con respecto a los productos que se vinculan directamente con los costos de producción”.

“Es sabido que para el productor su moneda es el cereal, es su reaseguro para poder desde allí diagramar algún tipo de inversión. Por esto, es que es natural que hoy decidan no acceder a liquidar y mucho menos a stockearse de otra manera, como sí pasó en otros años”, señaló-

Para Encuentro “hoy al productor NO le conviene stockearse con insumos, hoy al productor NO le conviene invertir en bienes de uso y hoy al productor NO le conviene invertir en maquinaria. Es decir, el productor se reserva la soja a la espera de que el escenario económico mejore”.

Entre las propuestas para corregir la situación desde la organización se remarcó el “establecimiento de un cronograma de reducción de retenciones a la soja”. (NA)