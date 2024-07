–Diego, veo un radicalismo provincial muy activo, primero con las recorridas de diputados y senadores todas las semanas por diferentes secciones electorales, y en los últimos días también con el ciclo de formación legislativa. ¿Cómo percibe usted desde dentro a este centenario partido en la provincia de Buenos Aires?

Bueno, lo veo muy bien. Lo veo muy sólido, lo veo muy activo, y lo veo trabajando como partido político. El radicalismo es un partido que cumple con las funciones y misiones que tienen los partidos y cumple fundamentalmente con sus normas reglamentarias y estatutarias; por lo tanto, tiene una vida interna activa.

Respecto de lo que vos decís de las recorridas que estamos haciendo los legisladores, fue un compromiso que asumimos, ni bien asumimos en los bloques, tanto en Diputados como en Senadores, que trabajamos en espejo y, efectivamente, con dos programas. Uno se llama Legisladores en Camino, donde todos los bloques en conjunto de Diputados y Senadores vamos a un distrito, primero visitamos el partido cabecera y luego nos dividimos en grupos de a dos o de a tres y recorremos las distintas ciudades y pueblos de esa sección, entrevistándonos con gente de los sectores medios de la sociedad, organizaciones de comercio, organizaciones de profesionales, ONG, y visitamos en general a los intendentes, nos interiorizamos sobre las cuestiones vinculadas a esa zona, recorremos desarrollos productivos y tomamos en forma personal el pulso de la situación de la provincia en cada lugar.

Y el otro programa, que nace a partir de éste, es un curso de formación y de profesionalización de nuestros legisladores locales y consejeros escolares. Estamos brindando cursos de capacitación vinculados a la Ley Orgánica, a la Constitución de la Provincia, a las normas de contratación de la Provincia. Lo hacemos en un lugar determinado y de forma híbrida transmitimos por streaming a toda la provincia de Buenos Aires a los inscriptos. Así que sí, estamos muy activos.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–El próximo 6 de octubre son las elecciones. Hablé con muchos referentes radicales y en algo coinciden; en la necesidad de la unidad. ¿Hoy la unidad tiene un valor estratégico?

Sí, tiene un valor estratégico por varios motivos. Primero, para fortalecer al partido. Hay momentos en que la competencia fortalece y hay momentos en que la competencia puede ser una debilidad. En este momento, la unidad debe prevalecer sobre los intereses sectoriales.

Y en segundo lugar, porque la sociedad que nos está mirando, la verdad, de lo único que no quiere hablar es de peleas y codazos entre los políticos. Está cansada de eso. Y nos parece que no es el momento oportuno. La sociedad tiene otras preocupaciones y la política tiene que estar ocupada en resolver los problemas de la gente, y no en posicionamientos ni personales ni sectoriales.

Así que sí, creo que la unidad se impone como un criterio racional y como un criterio estratégico.

–Con estas elecciones del 6 de octubre terminan dos mandatos consecutivos de Maxi Abad. ¿Qué balance puede hacer de estas gestiones?

Un balance sumamente positivo. Un balance en el que tuvimos más intendentes, más legisladores. Tenemos un senador nacional después de muchísimos años. Desde Raúl Alfonsín no teníamos un senador nacional por la provincia de Buenos Aires. El partido está activo, el partido tiene presencia en los 135 distritos.

La verdad que ha sido una gestión muy dinámica, muy activa, muy modernizadora de la estructura del partido. Tenemos un Comité de la Provincia que es un lujo, acá en la ciudad de La Plata. La verdad que es una gestión sumamente positiva, y que esperemos que continúe en esa misma línea.

–¿Deja la vara alta Maxi?

Sí, deja la vara alta y eso es un buen desafío. Y además proyecta hacia el futuro con mucha fuerza al radicalismo.