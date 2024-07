Cuatro de los detenidos por la protesta aún siguen presos

Se cumple un mes de la represión del 12 de junio en las inmediaciones del Congreso, durante el tratamiento de la Ley Bases. Docentes, músicos, vendedores ambulantes, estudiantes y manifestantes fueron cazados uno a uno y llevados a comisarías por atentado a la autoridad, entre muchos otros delitos. 33 fueron en total las personas detenidas, 17 fueron liberados luego de dos noches de encierro, 11 a la semana siguiente. El último de los excarcelados, Facundo Gómez, tras 22 días de encierro. El resto, Daniela Arredondo Calarco, David Sica, Roberto María de la Cruz y Cristian Valiente aún esperan su liberación detenidos en penales de máxima seguridad. Además, las otras 29 esperan el cierre total de la causa.

Organismos de Derechos Humanos y referentes políticos tomaron la bandera de esta lucha, pero ahora se sumó el sector cultural. Cecilia Roth, Juan Minujín, Gustavo Santaolalla, Dolores Fonzi, Barbara Recanati, Lula Bertoldi, Esteban Lamothe y Marcelo Subiotto son solo algunas de las figuras, junto a otros actores, actrices, humoristas, periodistas, influencers y músicos, que le pusieron el cuerpo y la voz a una pieza audiovisual llevada a cabo por la artista Luli Adano, hermana de Santiago Adano, músico detenido aquel 12 de junio y, luego, liberado en la primera tanda.

Los hermanos Adano, primero Luli en solidaridad con su hermano, luego Santiago una vez liberado, son los principales motores de esta pata artística. Durante la semana de encierro de Santiago, Luli rápidamente convocó, a través de redes sociales, a ilustradores en su lucha por la visibilización de la causa. A unos días de cumplirse un mes de la represión, no se mantuvo al margen y redobló la apuesta con un video de poco menos de dos minutos con referentes del ambiente artístico exigiendo la inmediata liberación de los detenidos y sobreseimiento del resto.

Con la premisa “No nos dejemos aturdir, nosotrxs hacemos la trama”, uno a uno explicó ante cámara la gravedad de las detenciones arbitrarias. Al mismo tiempo pidieron cualquier material audiovisual que pueda convertirse en prueba para facilitar la liberación de todos y todas. “Manifestarse no es delito. Pensar distinto tampoco”, sentenció de manera contundente el video en formato reel.

Casi al mismo tiempo, León Gieco se sumó, también a través de sus redes sociales, al reclamo. De manera individual, en blanco y negro, exigió la libertad de las cuatro (cinco al momento de la grabación) personas confinadas. «Fue injusta la cacería policial, fueron injustos los maltratos que sufrieron y ahora son injustas las indignas condiciones de prisión», fueron las palabras que eligió el músico argentino para alzar su voz.

Los organismos de Derechos Humanos

Codo a codo con familiares y amigos, primero, y con excarcelados después, organismos de Derechos Humanos llevaron a cabo diferentes actos y manifestaciones para denunciar esta situación. «Por acá te quiero decir que estamos fuertes. Éramos un montón de desconocidos y ahora somos una familia grande. Tejimos una red y gracias a ella nos animamos mutuamente», ya expresaban los seres queridos en una emotiva carta durante un acto en Plaza de Mayo, una semana después de las detenciones.

Liberados, allegados de los detenidos, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, diputados y legisladores del Frente de Izquierda y Unión por la Patria se reunieron esta mañana en la sede central de Serpaj y brindaron una conferencia de prensa exigiendo, una vez más, la liberación del resto de los presos y el cese de las causas de los 33. En representación de los ya liberados, Sasha Lyardet, Juan Ignacio Spinetto y Gabriel Famulari leyeron un comunicado.

«Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la Policía», comenzó diciendo Spinetto. Luego detalló lo vivido: las mujeres pasaron la primera noche en una camioneta, amontonadas y esposadas, los varones gaseados en las cárceles, conviviendo con ratas y cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas. También denunciaron terminantemente la ilegalidad de todas las detenciones y la violencia inconstitucional. «No vamos a ser los primeros ni los últimos, pero nos preocupa cómo la criminalización de la protesta está en escalada», continuó Famulari e hizo hincapié en los delitos incontables de los que fueron víctimas, al mismo tiempo que denunció persecución policial, política y mediática. «Nuestras convicciones están intactas. Seguimos defendiendo el derecho a la protesta y nuestro lugar en las calles», finalizó Lyardett y extendió la invitación al festival solidario del próximo viernes por la tarde.

Organizado por la Coordinadora por la Libertad de lxs presxs de la Ley Bases, Plaza de Mayo recibirá otra vez a familiares y exdetenidos que dirán unas palabras en el marco del evento por el primer aniversario. Se presentarán, además, artistas como Paula Maffia, El Príncipe Idiota, Sudor Marika, La Perra que los Parió y Julio Agosto, la exbanda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos.

Con la liberación de Facundo Gómez, vendedor de café de 31 años y padre de un adolescente de 14, tras 22 días de encierro, son cuatro las personas que aún se encuentran confinadas en el penal federal de Ezeiza. La decisión de la última excarcelación fue efectuada por la sala II de la Cámara Federal y estuvo a cargo de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico. Ambos coincidieron en que la libertad de Facundo no entorpece la investigación. Tampoco consideraron que hubiera peligro de fuga.

Facundo fue detenido, al igual que la gran mayoría, al momento de la desconcentración. Acusado de saltar un vallado de más de dos metros, fue golpeado por la Policía Federal, quienes mediante la violencia física lograron que no dijera su nombre cuando un fotógrafo, testigo de la situación, se lo requirió.

Facundo, al igual que Calarco Arredondo, Sica, Valiente y De la Cruz Gómez, fueron procesados por delitos de “intimidación pública” y “atentado contra la autoridad”. Luego de la decisión de Servini de liberar la segunda tanda de 11 personas, las defensas de los 33 presentaron recursos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Por su parte, Carlos Stornelli también apeló aunque en sentido opuesto. El fiscal le pidió a la Cámara la prisión, otra vez, de 7 de los 29 liberados. Por ello, se pide el desprocesamiento y el cierre definitivo del expediente en todos los casos. Todas las apelaciones recayeron en la Sala 2, integrada por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

Mientras tanto, a las cuatro personas restantes, que aún aguardan en el penal de Ezeiza, les ratificaron la prisión preventiva.

Daniela Calarco Arredondo, la única mujer encarcelada, “se mantiene entera y organizada”, sostuvo Emilia Manazza, su compañera, hoy por la mañana en la conferencia de prensa en Serpaj. “Han querido demonizar a Daniela porque es lesbiana y parte del colectivo LGBT, interviene en el colectivo Ni Una Menos y lucha por el derecho al aborto, además de que trabajaba en la Secretaría de Justicia. Tenía todo el combo”, sostuvo ante ANCCOM Daniel Vázquez, abogado de Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) y defensor de Calarco. Al mismo tiempo que relató varias irregularidades durante su estadía en prisión. «Una mañana yo la visité en el Penal de Ezeiza y no estaba allí. Me tuvieron esperando una hora hasta que me informaron que la habían sacado del penal a eso de las 5 de la mañana en una camioneta, con los otros detenidos y con presos y presas comunes. La habían llevado a Comodoro Py sin notificarme nada. En el penal no me dieron explicaciones, en el juzgado de Servini tampoco. Me dijeron que no hacía falta notificar». Y agregó: “Fue amedrentada durante toda esa franja horaria. La estuvieron persuadiendo para que deje el patrocinio de un organismo de Derechos Humanos». Y agregó que a Daniela “le ofrecieron plata por declararse culpable y aceptar algunos de los delitos”.

Cristian Valiente, de 41 años, empleado de verdulería y padre de dos hijos, es acusado de poseer una granada de gas lacrimógeno en su mochila al momento de la detención. La prueba del supuesto delito no era más que un aerosol del Ministerio de Defensa utilizado por la Policía para gasear manifestantes.

Roberto María de la Cruz Gómez fue detenido sobre la Avenida de Mayo y Sáenz Peña, también al momento de la desconcentración, por la Policía de la Ciudad, quienes, aseguró Roberto en su declaración, lo golpearon brutalmente al momento del hecho.

David Sica, en situación de calle, ni siquiera concurrió a la marcha, solo pasó por el lugar equivocado en el momento equivocado. Se dirigía a la Iglesia San Expedito, en Mitre y Azcuénaga, en busca de abrigo y comida. La Policía le ordenó dar la vuelta debido al vallado, David intentó cortar el camino y fue detenido en su intento, alrededor de las 14.

ANCCOM