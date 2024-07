A 30 años del atentado a la AMIA, Diputados debaten el juicio en ausencia para crímenes de lesa humanidad

A tres días de cumplirse treinta años del atentado terrorista a la sede de la AMIA se vuelve a instalar en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto de Juicio en Ausencia para los crímenes previsto en el Estatuto Penal de Roma , con una jornada donde se analizarán los proyectos que presentaron los legisladores de Hacemos, la UCR y la Coalición Cívica.

La diputada Margarita Stolbizer (Hacemos-Buenos Aires) junto al diputado de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, organizaron la Mesa de Diálogo titulada "La necesidad de instaurar el juicio en ausencia para los crímenes del estatuto de Roma", que se realizará hoy desde las 15 en la sala 2 del Anexo C del cuerpo legislativo.

Al encuentro fueron donde invitaron a exponer al juez de la Cámara de Casación Penal, Carlos Mahiques, el magistrado Carlos Fiumara, Luis Czyzewski, padre de Paola una de las víctimas, y los diputados de Hacemos Miguel Ángel Pichetto, de la Coalición Cívica Marina Stilman, las abogadas penalistas Silvia Corvalán, y Marcela De Langue.

La exposición de Mahiques es central ya que es uno de los jueces de la Cámara de Casación Penal que firmó en abril una sentencia donde afirman que los atentados a la embajada de Israel y Amia respondieron a "un designio político y estratégico" de Irán y que fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah y que se trató de un crimen de lesa humanidad.

Además, en la Cámara de Diputados se aguarda que el Gobierno envíe el proyecto anunciado por los ministros de Justicia y de Seguridad, Mariano Cuneo Libarona, y Patricia Bullrich, sobre juicio en ausencia para genocidios o delitos de lesa humanidad aprobados por la ley 25.390 de la Argentina, con el cual se buscará avanzar con el proceso a los ciudadanos iraníes acusados del cruel atentado contra la sede judía del 18 de Julio de 1994, que provocó 85 muertos y centenares de heridos.

Stolbizer señaló en la red social X (ex Twitter) que "a 30 Años del atentado a la AMIA "tenemos el deber de que no haya Impunidad" y recordó que en el 2023 presentó un proyecto de Juicio en Ausencia "sólo para los delitos más graves (lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y de agresión), cuando el imputado se profuga estando notificado, no puede obstruir la continuidad del juicio que debe continuar para la búsqueda de la verdad y el establecimiento de la condena".

Yedlin, un diputado tucumano de Unión por la Patria que hace unos días respaldó la decisión del Gobierno de declarar organización terrorista a Hamas, informó a Noticias Argentinas que acompaña el proyecto de la diputada Margarita Stolbizer.

Además de la iniciativa de Stolbizer, hay otros cuatro proyectos que fueron presentados por Miguel Ángel Pichetto (Hacemos-Buenos Aires); Julio Cobos (UCR-Córdoba); Mariana Stilman (Coalición Cívica-Buenos Aires); un diputado de UxP, y uno en el Senado impulsado por la legisladora Alejandra Vigo.

Los proyectos establecen que de manera excepcional y para el caso de juzgamiento de los crímenes de Genocidio y Lesa Humanidad tipificados en el Estatuto de Roma frente a la rebeldía de uno o más imputados, el juez, por resolución fundada, podrá disponer la continuidad del proceso en ausencia cuando hubieran sido debidamente notificados, existiendo la convicción sobre su conocimiento acerca de la causa y los cargos, y se pueda inferir su voluntad de no concurrencia.

También señalan que el juez deberá previamente haber agotado todos los requerimientos para su comparecencia y deberá haber dictado la orden de captura internacional cuando se pueda suponer su salida del país.

En otro tramo fijan que, si el o los imputados no designaran defensor, se procederá a la designación del Defensor oficial que deberá asumir el cargo según corresponda hasta la finalización del juicio. El juicio en ausencia se sustanciará bajo los principios de transparencia, cautela y precaución y los imputados contarán con la garantía de revisión del proceso al momento de su presentación. (NA)