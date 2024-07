En el programa LAM contaron que a Rolando Barbano lo paró la policía de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires y le hicieron un control de alcoholemia que dio positivo.

El periodista no negó los hechos, los reconoció y explicó que no pensó que lo que había tomado era suficiente para dar positivo en un control de alcoholemia.

"Salí con un amigo para brindar por el día del amigo, conducí -sic- y me hicieron un control de alcoholemia que me dio positivo. Me equivoqué, subestimé lo que había tomado y estuve mal. Ahora estoy pagando las consecuencias", contó Barbano.

El periodista se mostró molesto "porque se enteró todo el mundo y no corresponde que pase eso", dijo con cierto fastidio la ex pareja de Marina Calabró.

