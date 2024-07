Katopodis: “Este Gobierno piensa en clave de balance, de plata, de cuentas y de beneficios económicos”

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, aseguró que “este Gobierno piensa en clave de balance, de plata, de cuentas y de beneficios económicos”, en relación a las posibilidades que tienen hoy los clubes de barrio de convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas.

Estas declaraciones surgieron durante charla que dio el funcionario, en el club Independiente de Junín, sobre la importancia de las asociaciones sin fines de lucro; allí también se encontró con su presidente, Facundo Dafoncchio, y con vecinos que trabajan en la entidad.

“¿Ustedes que son conocedores de estas instituciones, de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) y de cómo funciona un club en una localidad como ésta: ¿Por qué imaginan que ese tipo (Javier Milei) está promoviendo eso? ¿Qué está pensando? Está pensando en los grandes negocios de algunos clubes”, cuestionó Katopodis.

Uno de los trabajadores de la institución, sostuvo que “hacen un trabajo social importantísimo” que una empresa “no podría hacer”, debido a que no sólo atienden cuestiones deportivas, sino que “también atienden las necesidades” de los socios.

“Si obligamos al jugador a tener una cuota, el 70% de mi club no podría acceder a hacer deporte. Colaboran los padres; el que puede lo hace y el que no puede, juega igual. No es condición. Juega igual, viaja igual, recibe lo que reciben todos de igual manera”, remarcó Dafoncchio.

Paralelamente, otro de los trabajadores del club, señaló que no se trata de estar “en contra de los capitales privados, de las empresas o de las sociedades anónimas” porque “en otros países” las SAD pueden funcionar, sin embargo, en Argentina, “la idiosincrasia y la identidad” conforman una tradición, “una red de contención” que implica seguir los casos de chicos que “no van a la escuela” o que “cuando van al club, tienen hambre”.

“Yo entiendo que Milei no conozca dónde quedan estos clubes, que no les dé una mano y no tenga la menor idea de todo lo que estas instituciones le dan a los pibes y pibas, que es mucho. Pero lo que no se comprende es que quiera joder lo que funciona, que venga a romper esta identidad barrial y a hacer negocios tratando de convertir los clubes en Sociedades Anónimas”, comentó desde su cuenta persona en la red social X.

Para finalizar, los vecinos aseveraron que Independiente de Junín “fue construido por distintos presidentes y distintos grupos de colaboradores” y eso, básicamente, es lo que los diferencia de entidades en otras partes del mundo: “Somos una asociación civil sin fines de lucro”, concluyeron. (NA)