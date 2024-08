Para Pitrola, la “crisis” por la planta de GNL es “una lección para los trabajadores”

El diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU) y dirigente del Partido Obrero (PO) Néstor Pitrola afirmó hoy que la decisión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de construir una planta de gas natural licuado (GNL) en Río Negro y no en Bahía Blanca, como estaba previsto, es “política y no técnica”, y que encierra “una enorme lección política para los trabajadores”, ya que enfrentó la “demagogia” del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a la política de “saqueo nacional extractivista y la flexibilización laboral” que propone el mileísmo.

“La decisión de YPF y la multinacional malaya Petronas de emplazar la planta de GNL en Punta Colorada en Río Negro ha sido una decisión política y no técnica que asesta un golpe a Kicillof. Esto es así porque la provincia pierde una inversión estimada en los próximos años de u$s30/50.000 millones y la posibilidad de pasar de tener el 36% de las exportaciones nacionales a un 50% a partir de unos 460 buques anuales de gas compactado para exportar. Desde luego, eso supone duplicar la producción de gas de Vaca Muerta en los próximos años, pero ese es el plan de negocios capitalistas y en esa dirección operan los monopolios petroleros”, expresó Pitrola.

“Bahía Blanca se venía preparando para esa inversión hace al menos una década, tenía, hasta la victoria de Milei, todas las fichas puestas para el emplazamiento de esta planta. Tiene redes troncales, un puerto de aguas profundas en operaciones, el quinto polo petroquímico de América Latina, pero fue rápidamente desechado por las autoridades de YPF en favor de un futuro puerto en Río Negro que tardará siete años en estar listo mientras se operará sobre barcazas”, señaló el legislador de la Izquierda.

“En el centro de la disputa política en la que gana Río Negro estuvo el nefasto RIGI, el régimen de exenciones de tipo colonial que es uno de los capítulos centrales de la Ley Bases. El desenlace fue motivo de una disputa política a quién más proimperialista y la demagogia de Kicillof perdió”, consideró Pitrola.

“Kicillof empezó a hacer equilibrio y demagogia porque después de rechazar el Rigi en línea con la votación parlamentaria de UxP señaló que haría su RIGI provincial para ‘complementar el RIGI nacional que tiene vigencia en todo el país’. Así elaboró un proyecto de ley llamado Ley Provincial de Fortalecimiento de las Inversiones Estratégicas pero que no llegó a entrar siquiera a tratamiento en la Legislatura bonaerense y probablemente fuera objeto de febriles negociaciones con las propias petroleras a las que no conformaron las gambetas de Kicillof a pesar de que Carlos Bianco, su jefe de gabinete, y Augusto Costa, el de producción, declararon que el RIGI bonaerense tendrá como piso el nacional. Milei se les adelantó”, dijo el referente del PO.

“Acá hay un tema de fondo. La burguesía y el imperialismo operan con el gobierno de Milei para el saqueo nacional extractivista y la flexibilización laboral que será otro componente del enclave en Río Negro, como lo hubiera sido en Bahía Blanca. El peronismo les dio los votos necesarios a Milei para la Ley Bases a través de los gobernadores del NOA en función minera, la CGT jugó desmovilizando para que se apruebe con la excusa de que es una reforma laboral menor”, denunció el diputado marxista.

“El golpe a la Provincia de Buenos Aires es una primera consecuencia, no sólo de los socios de los gobernadores y bloques ‘dialoguistas’, sino de que el horizonte del peronismo en su conjunto no dista de la Argentina de la soja, Vaca Muerta y el litio. No dista de la Argentina rehén del endeudamiento y el sometimiento a juntar los dólares a como sea para el repago de esa deuda”, evaluó Pitrola. Por eso, concluyó que el episodio “entraña una enorme lección política para los trabajadores. La demagogia de Kicillof mostró los límites insalvables del nacionalismo burgués, del peronismo. La salida para derrotar a los facholibertarios de Milei pasa por luchar por la nacionalización de toda la industria petrolera y energética, por el control de los trabajadores de la producción, del comercio exterior, de los puertos y de la banca. En resumen la lucha por una salida obrera y socialista.”