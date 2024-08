La ex primera dama denunció ante la justicia a Alberto Fernández.

La ex primera dama, Fabiola Yañez, denunció penalmente al ex presidente Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento. El juez federal Julián Ercolini dictó la prohibición de salida del país para el ex mandatario y la implementación de medidas de restricción y protección.

El mes pasado, durante una audiencia virtual con el juez Ercolini, Yañez había rechazado la idea de presentar una denuncia. Sin embargo, en las últimas horas, la ex primera dama cambió su postura y comunicó su decisión al juzgado el martes por la tarde.

La evidencia incriminatoria

La causa comenzó con una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en los cuales se mencionaban supuestos actos de violencia. Entre las pruebas resguardadas por Ercolini se encuentran cuatro fotos y un video. Las imágenes muestran a Yañez con signos evidentes de agresión, incluyendo un ojo hinchado y moretones en el tronco y costillas. El video, por su parte, presuntamente muestra a Fernández en una actitud violenta hacia su pareja.

Ercolini, tras encontrar estas pruebas, notificó a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema y convocó a Yañez a una audiencia por videoconferencia desde Madrid, donde reside actualmente. Asimismo, le prohibió la salida del país a Alberto Fernández y ordenó medidas de restricción y protección para garantizar la seguridad de Yañez.

Implicaciones legales

El abogado Juan Pablo Fioribello, quien ya ha representado a Yañez y al hijo mayor de Fernández en demandas por difamación, ha estado involucrado en el proceso desde el inicio. Durante una reunión en los tribunales federales de Comodoro Py se decidió comunicarle a Yañez los datos encontrados en el celular de Cantero.

La decisión de Yañez de impulsar la denuncia abre la puerta a una investigación más profunda y podría tener serias implicaciones legales para el ex presidente.

La palabra de Fernández

El ex jefe de Estado respondió públicamente a la denuncia de Yañez. “Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa”, dijo a través de un comunicado.

“Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”, finalizó.