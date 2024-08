El intendente Alejandro Acerbo, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, inauguró la nueva sede del Centro Regional Universitario de Daireaux.

Estuvo presente, el Rector de la Universidad Nacional de Lanús, Daniel Bozzani y la Dra. Andrea Savoretti, rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste. Funcionarios del gobierno de la Provincia de Bs. As, intendentes de la zona, secretarios y directores del Departamento Ejecutivo Municipal, funcionarios de la UPSO y de la Universidad de 3 de febrero y estudiantes de nivel secundario del distrito.

El Intendente se mostró muy contento con este día tan importante para la comunidad de Daireaux, argumentando que la educación es una prioridad para su gestión ya que ayuda a cambiar la vida de los ciudadanos. "Soy producto de la educación pública. Estudiar nos cambia la vida", dijo Acerbo visiblemente emocionado.

Además agradeció la oportunidad de incluir este ambicioso proyecto en el Programa Puentes, contando con el financiamiento para construir 2 aulas de un total de 6. Y confirmó que se realizarán 4 más en la dársena de estacionamiento de la ex terminal. Por otra parte anunció que se ampliará la oferta educativa con convenios con la Universidad de Quilmes además de los existentes con la UPSO, la universidad de Lanús y Tres de febrero; agregando que se implementará en Daireaux el Programa Prepas y que el próximo mes las becas aumentarán un 50% para todos sus beneficiarios.

Posteriormente se realizó la firma del convenio por la carrera Formación Pedagógica, con el rector Bozzani y por la carrera de Enfermería con la Rectora Savorettui.

Por último hizo uso de la palabra el Ministro Gobierno felicitando el trabajo realizado en la nueva sede del CRUD y alentando a fomentar la educación pública y la posibilidad de estudiar sin desarraigo para garantizar la igualdad de oportunidades.

Bianco expresó: “En muchos municipios existía la demanda de contar con educación universitaria, por eso el Gobernador nos indicó crear el programa Puentes, para garantizar ese derecho, favorecer el arraigo de la población y generar oportunidades de desarrollo”. “Hay un consenso generalizado en la sociedad argentina: hacer un mejor país requiere más educación y no menos, más ciencia y no menos, más tecnología y no menos, más obra pública y no menos. En eso creemos y para eso trabajamos en el Gobierno de la Provincia”, concluyó Bianco.

En las actividades también participaron los intendentes Ariel Succurro (Salliqueló), José Augusto Nobre Ferreira (Guaminí) Julio Marini (Benito Juárez), la diputada provincial Marisol Merquel, el coordinador del programa Puentes, Juan Brardinelli, y autoridades provinciales, municipales y universitarias.

Puentes es un programa del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación universitaria para las y los bonaerenses. Desde su creación en 2022, 56 municipios han adherido a la iniciativa, se han inaugurado 26 centros universitarios y más de 5.600 estudiantes cursan carreras dictadas en el marco del programa.