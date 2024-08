Mengolini cuestiona a Fabiola Yañez y desata la polémica

La periodista Julia Mengolini sembró dudas sobre las declaraciones de Fabiola Yañez, ex primera dama de Argentina, respecto a un supuesto incidente que generó un fuerte debate en los medios. Las palabras de Mengolini no pasaron desapercibidas, y figuras del ámbito político y del espectáculo rápidamente reaccionaron a su postura.

“Fabiola va a tener que probar lo que está diciendo. Yo ya sé que la palabra de Alberto vale muy poco (...) La palabra de Fabiola, ¿vale? También vale poco”, manifestó Mengolini. “Cuando nosotras decimos ‘yo te creo hermana’ es un recurso retórico y político... Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera dice ‘a mí me pasó tal cosa’, yo le creo. No, yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo”.

Lo que dijo Javier Milei en su cuenta de X

“POESÍA PURA La declaración de la mentirosa Julia Mengolini (quien dijo que duermo con mis ocho perros y tengo sexo con mi hermana) te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es la de usarla para perseguir opositores. Cada día estoy más orgulloso de ser quien cerró los antros de persecución ideológica que eran el Ministerio de la Mujer (cómplice por encubrimiento) y el INADI. PD: Mis perros son mastines ingleses que en dos patas miden entre 1,8m y 2m y pesan entre 80 y 100 kilos. No hay modo que entren dos en una cama si estoy en la misma. PD2: Sería bueno saber la opinión de los periodistas y en especial de los persecutores de FOPEA sobre la gran mentira del incesto”, disparó.

¿Qué dijo Yanina Latorre?

En su ciclo radial #Yanina1079 en El Observador, Latorre apuntó: "¡La figura presunción de inocencia en la violencia de género no existía Mengolini! Hablas de trayectoria, sos una burra, una mal comunicadora y una mala periodista".

"Y sos tan basura y tan hija de put... por eso es mejor estar del lado de la vida de las Yanina Latorres, grasas, botineras y rubias... (sic) vos ahora por primera vez, porque te tocan a un kirchnerista, y van a caer todos, hablas de presunción de inocencia...'Hermana, te escucho pero no te creo, vas a tener que demostrarlo' ¿Desde cuando una mina tiene que demostrar que la fajaron?", arremetió.