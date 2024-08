La Justicia investigará a la ex ministra de las Mujeres por la denuncia de Yañez

El fiscal Ramiro González ha ordenado investigar a la ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, en relación con la denuncia presentada por Fabiola Yañez. La ex primera dama acusó a Mazzina de no haber actuado cuando le reveló que estaba siendo agredida por su pareja en ese momento, el ex presidente Alberto Fernández. Mazzina podría enfrentar cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación se centrará en un episodio ocurrido durante un viaje a Brasil cuando Yañez le mostró a Mazzina las marcas de los golpes que, según denunció, le había propinado Fernández.



Según el relato de Yañez, Mazzina se limitó a decirle: “No lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de la mujer”, sin tomar ninguna medida adicional.

En su declaración, Yañez recordó: “Le muestro la foto y los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en La Casa Rosada. Se queda callada. Dice: no lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de la Mujer. Y no hizo nada”.

"Nunca estuve al tanto"

Pese a las acusaciones, Mazzina ha negado rotundamente haber estado al tanto de la situación de violencia denunciada por Yañez. En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), afirmó: “Nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la exprimera dama”.

Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la Ex Primera Dama. Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género. — Ayelén Mazzina (@AyelenMazzina) August 13, 2024

Imputado

El ex presidente Alberto Fernández, por su parte, ha sido imputado por lesiones graves doblemente agravadas y amenazas coactivas contra Fabiola Yañez, quien describió una relación marcada por violencia de género, hostigamiento y acoso psicológico.

¿Cuánto cree que daña al peronismo el escándalo de Alberto Fernández? Poco Mucho No se sabe