Marcelo Gallardo regresó a River Plate en un momento que nadie esperaba, ni siquiera él mismo. Sin embargo, su retorno trajo consigo la misma mística que caracterizó su primer ciclo en el club, llevándolo a una victoria crucial por 1-0 frente a Talleres de Córdoba en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

La vuelta inesperada del Muñeco

A pesar de haber recibido propuestas de Europa, Gallardo no pudo rechazar la oferta de regresar a River. "No pensaba venir ahora, pero cuando me dieron la posibilidad tenía que decir que sí, no podía decir otra cosa“, expresó el Muñeco en una conferencia de prensa posterior al encuentro.

Convencido de que esta es una nueva oportunidad para escribir otra historia, Gallardo dejó en claro que su objetivo no es aprovechar lo ya hecho, sino buscar nuevos títulos.

El partido en Córdoba representaba un desafío significativo, ya que Talleres se presentaba como un rival invicto en casa.

Gallardo, consciente de las condiciones adversas y del corto tiempo de preparación, destacó la importancia de mantenerse enfocados en los detalles, afirmando que "es muy dura la competencia, detalles te sacan o seguís. No es magia esto, no soy ningún mago".

Un partido de detalles mínimos

El encuentro se caracterizó por su fricción y la falta de claridad en ambos equipos. A pesar de no brillar, River logró imponerse gracias a un gol de Paulo Díaz en los últimos minutos del partido.

La jugada se originó en un tiro libre ejecutado por Nacho Fernández que Díaz conectó con el hombro, dejando sin chances al arquero de Talleres, Guido Herrera.

Por su parte, el entrenador de Talleres, Walter Ribonetto, destacó el esfuerzo de sus jugadores, quienes terminaron el partido con un hombre menos debido a la expulsión de Lucas Suárez.

"Quiero felicitar a estos jugadores, por el esfuerzo que hicieron, por la forma... la serie está abierta, más allá del resultado", comentó Ribonetto, mostrando optimismo de cara al partido de vuelta en el Estadio Monumental.

Un River pragmático y efectivo

River Plate mostró un enfoque pragmático durante el partido, priorizando el orden y la solidez defensiva. La inclusión de jóvenes talentos como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri reflejó la intención de Gallardo de renovar el equipo, aunque la falta de conexión entre los tres de arriba dificultó la generación de peligro.

Sin embargo, la experiencia de jugadores como Germán Pezzella y Fabricio Bustos fue clave para mantener la estructura defensiva del equipo.

La victoria en Córdoba le otorga a River una ventaja importante de cara al partido de vuelta en Buenos Aires.

Con más tiempo para trabajar en los próximos días, Gallardo tendrá la oportunidad de consolidar su idea de juego y preparar al equipo para enfrentar el siguiente desafío en la Copa Libertadores.

Ribonetto: “La serie está abierta”

A pesar de la derrota, Talleres mostró que es un equipo capaz de complicar a River en su propio terreno.

El gol anulado a Juan Portillo y las situaciones creadas por el equipo cordobés durante el primer tiempo fueron muestras del potencial de Talleres para dar vuelta la serie en el Monumental.

"No estuvimos finos en la finalización. Pero lo más importante es que la llave está abierta y vamos a ir al Monumental a dar vuelta el resultado, que lo podemos lograr", afirmó Ribonetto con determinación.

La mística de Gallardo en la Copa Libertadores

El regreso de Marcelo Gallardo a River Plate parece haber revitalizado la mística del equipo en la Copa Libertadores.

Con una energía renovada, el equipo de Núñez ha demostrado que sabe cómo competir en las instancias decisivas, incluso cuando las condiciones no son ideales.

El triunfo en Córdoba, aunque ajustado, refleja la capacidad de Gallardo para manejar los momentos críticos y sacar adelante a su equipo en situaciones adversas.

"No es magia, pero sí energía positiva, la de su regreso", dijo el Muñeco en referencia a la victoria, dejando claro que su regreso tiene como objetivo volver a colocar a River en lo más alto del fútbol sudamericano.

El partido de vuelta en el Estadio Monumental será crucial para definir el destino de ambos equipos en la Copa Libertadores.

Con una ventaja mínima pero significativa, River Plate buscará cerrar la serie y avanzar a los cuartos de final, mientras que Talleres intentará revertir el resultado y dar la sorpresa en Buenos Aires.