Ishii fortalece lazos y firma convenio con gigante farmacéutica BIOCAD

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, ha dado un paso significativo en el fortalecimiento del sistema sanitario del municipio al firmar un convenio con BIOCAD, una de las principales compañías de biotecnología del mundo. Este acuerdo no solo pone a José C. Paz en el mapa global de la innovación en salud, sino que también promete desarrollar proyectos industriales y científicos que beneficiarán a la comunidad local.

La reunión se llevó a cabo con la participación de altos ejecutivos de BIOCAD, entre ellos Richard Moralez, gerente de la compañía para Brasil y Latinoamérica, y Rodrigo Teixeira da Silva. También estuvieron presentes el Consejero Internacional de la Embajada Rusa en Argentina, Poli Cousiño, y la Directora General del Instituto Municipal de Medicamentos, Florencia Heinecke, junto con otros funcionarios clave.

La delegación visitó las instalaciones del Hospital Municipal Oncológico “Victoria Irene” con equipamiento Haifu de tratamiento no invasivo contra el cáncer y tecnología de vanguardia, a su vez el intendente Ishii conversó acerca del desarrollo y la construcción de la obra de la Facultad de Ciencia, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e IA y Laboratorio Municipal.

BIOCAD es la compañía de biotecnología innovadora líder en Rusia; combina un centro de investigación y desarrollo de clase mundial, con instalaciones de fabricación farmacéuticas y biotecnológicas ultramodernas, así como infraestructura de investigación preclínica y clínica que cumple con los estándares internacionales. Una de las pocas compañías de desarrollo y fabricación de fármacos de ciclo completo del mundo, desde el descubrimiento de nuevas moléculas y la ingeniería genética hasta la producción comercial a gran escala y el soporte de marketing. Los medicamentos de BIOCAD están dedicados a tratar afecciones de salud complejas como el cáncer, las infecciones por VIH y hepatitis C, la esclerosis múltiple y otros trastornos.

Desde redes, Mario Ishii contó "Me reuní con autoridades de BIOCAD, una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo, para firmar convenios que impulsen el desarrollo industrial, científico y productivo y fortalecer la asistencia recíproca en materia sanitaria".