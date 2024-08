Fabiola Yañez revela chats con Ayelén Mazzina: “No me ayudaste”

La causa por violencia de género que enfrenta el expresidente Alberto Fernández ha dado un nuevo giro tras la difusión de una serie de chats entre Fabiola Yañez y la exministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina. Los mensajes, que se hicieron públicos recientemente, exponen la creciente tensión entre ambas figuras, cada una sosteniendo posiciones enfrentadas respecto a lo sucedido.

Los chats que sacudieron la causa

Los mensajes, intercambiados entre el 4 y 5 de agosto, días después de que el caso se filtrara en los medios, muestran a una Fabiola Yañez reprochando la falta de apoyo de la entonces ministra. "Si no me ayudaste a mí, ¿qué queda para el resto de las mujeres?", escribió la exprimera dama, refiriéndose a un pedido de ayuda que, según ella, fue ignorado por Mazzina durante un viaje a Brasil.

En respuesta, Mazzina negó las acusaciones, asegurando que nunca recibió un pedido explícito de ayuda y que, pese a intentar comunicarse en varias ocasiones, nunca pudieron hablar a solas. “Nunca me pediste ayuda, dijiste que tenías que contarme algo”, respondió la exministra, insistiendo en que siempre estuvo disponible para apoyar a Yañez.

Conflicto de versiones

Este intercambio se enmarca en un contexto de versiones opuestas. Yañez sostiene que durante ese viaje a Brasil mostró a Mazzina pruebas de la infidelidad de Alberto Fernández en la Casa Rosada y que la ministra no actuó en consecuencia. Sin embargo, Mazzina niega que este diálogo haya tenido lugar en los términos que describe la exprimera dama, afirmando que nunca estuvieron a solas ni discutieron el tema en profundidad.

La exministra defendió su postura en sus redes sociales, afirmando: “Nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la Ex Primera Dama. Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género.”

El proceso judicial en curso

Mientras tanto, la causa sigue avanzando. Mañana comenzará la ronda de testigos, con la declaración de Alicia Barrios, amiga de Yañez, y de María Cantero, exsecretaria privada de Alberto Fernández. Además, la próxima semana, se espera el testimonio del intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, y de la madre de Fabiola Yañez, quien declarará vía Zoom desde Madrid para evitar complicaciones en el consulado argentino.

En cuanto a la jurisdicción de la causa, el fiscal Ramiro González ha decidido que, por el momento, el caso continúe en la competencia del juez federal Julián Ercolini, argumentando que trasladar la causa podría aumentar los riesgos de revictimización para Yañez.