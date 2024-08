Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos y persona de confianza del expresidente Alberto Fernández, declaró este lunes que no presenció actos de violencia de género en la residencia oficial contra Fabiola Yañez, pero sí observó la "ruptura" de la pareja tras el escándalo por el festejo en Olivos durante la cuarentena. Rodríguez, quien fue interrogado por el fiscal Ramiro González en los tribunales porteños, ofreció su testimonio durante casi seis horas.

Las frases clave de la declaración de Rodríguez

Según la declaración del exfuncionario, la relación entre el expresidente y Fabiola Yañez "cambió notablemente después de la publicación de la foto de la fiesta de Olivos" en agosto de 2021. Rodríguez describió cómo Yañez sufrió un deterioro emocional y cómo la pareja comenzó a distanciarse: “Yo los vi en una instancia, después de esa bendita foto, los encierros de Fabiola, el desmejoramiento. Lo que sucedió con el tema político a partir de allí".

Deterioro de la relación y aislamiento de Yañez

Rodríguez también mencionó que, a partir de ese momento, Fabiola Yañez comenzó a alejarse de la vida pública: "Desde agosto 2021, la primera dama empezó a no tener actividad, dejó de tenerla, eso le afectó mucho... Después de la foto, empezó a haber un malestar entre ellos dos".

Sobre la violencia física: "Nunca presencié agresiones"

Al ser consultado sobre posibles actos de violencia física, Rodríguez fue enfático: “Nunca estuve en una discusión de ese tipo, nunca tuve que separarlos, mediarlos o contenerlos... No presencié que se golpearan. Si hubiese pasado, no me quedo un minuto en la quinta”. También aclaró que no notó signos de violencia en el cuerpo de Yañez.

El supuesto accidente en la bañera

Rodríguez mencionó un incidente donde Yañez supuestamente se cayó en la bañera, según le informó una empleada doméstica. Este incidente podría llevar a la fiscalía a llamar a declarar a la ama de llaves involucrada.

Discusión sobre la privacidad en la Quinta de Olivos

Otra parte de la declaración se centró en la privacidad dentro de la residencia oficial. Rodríguez comentó que Yañez le pidió que se evitara que una cámara enfocara la pileta de la Quinta mientras ella estaba con su familia.

Movimientos sin supervisión

Rodríguez también mencionó incidentes donde el expresidente o la primera dama se retiraron de la Quinta sin su conocimiento o el de la Casa Militar, lo que generó preocupación sobre la seguridad.

La relación con Sofía Pacchi

Finalmente, Rodríguez confirmó que Sofía Pacchi, colaboradora de Yañez, dejó de asistir a la Quinta tras el escándalo de la fiesta. Aunque se rumoreaba sobre un posible vínculo íntimo entre Pacchi y Fernández, Rodríguez negó tener conocimiento directo al respecto.