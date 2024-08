Nuevo frente progresista: Alfonsín se separa de la UCR

Ricardo Alfonsín, el ex embajador en España y reconocido dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), ha anunciado su ruptura con el partido que formó parte durante toda su carrera política. En un acto cargado de simbolismo, Alfonsín presentó su nuevo espacio progresista en la Provincia de Buenos Aires, con la intención de dar batalla a las políticas de Javier Milei y su movimiento La Libertad Avanza (LLA).

En una jornada marcada por la tensión y el cambio, Alfonsín renunció oficialmente a la UCR y se unió a las agrupaciones Forja y Libres del Sur para lanzar una nueva plataforma que pretende redefinir el progresismo en la provincia. Durante el acto, que se llevó a cabo en San Martín, Alfonsín estuvo acompañado por Gustavo López de Forja y Silvia Saravia de Libres del Sur, quienes también ofrecieron discursos contundentes contra el actual gobierno.

La ruptura con la UCR

La decisión de Alfonsín no fue sencilla. En su carta de renuncia dirigida al presidente actual de la UCR, Martín Lousteau, el ex dirigente expuso su descontento con el rumbo que ha tomado el partido desde la alianza con Mauricio Macri en 2015. “Tomar esta decisión me ha costado tiempo y dolor”, manifestó Alfonsín, subrayando que su separación se alinea con sus convicciones sobre los valores y principios que han guiado su carrera política.

En la misiva, Alfonsín criticó la evolución del partido bajo la gestión de Macri y la posterior dirección del radicalismo, sugiriendo que la UCR se ha alejado de su esencia fundacional.

Un nuevo espacio para enfrentar a Milei

Durante el acto de lanzamiento, Gustavo López de Forja recordó el origen histórico de su agrupación, destacando su compromiso con los principios nacionales y democráticos. “Llamamos a unir al progresismo desde los principios, defendiendo la República, la democracia, la libertad con equidad y justicia social”, afirmó López.

Por su parte, Silvia Saravia de Libres del Sur hizo un llamado a unir esfuerzos para contrarrestar el “proceso de desigualdad, autoritarismo y frustración” que, según ella, está consolidando el gobierno de Milei. “Es fundamental construir un espacio que pueda erigir un modelo de país soberano en toda su dimensión”, indicó Saravia.

Críticas a las políticas del gobierno

Alfonsín aprovechó el evento para criticar las políticas económicas y sociales de Milei. “En la campaña electoral ya advertimos que las recetas de LLA no solo no resolverían los problemas, sino que los agravarían. La historia lo demuestra”, afirmó. Además, el ex embajador alertó sobre la intención del gobierno de “derogar las leyes e instituciones” que aseguran un papel activo del Estado en la promoción de una sociedad justa.

Con miras a las elecciones legislativas de 2025, Alfonsín enfatizó la necesidad de reorganizar las fuerzas en el Congreso para enfrentar las iniciativas del oficialismo. “El parlamento es el terreno donde podemos darle pelea”, sostuvo, señalando que la actual mayoría de la derecha en el Congreso debe ser desafiada.

Ricardo Alfonsín ha dado un paso decisivo al desvincularse de la UCR para crear un nuevo frente progresista que desafíe las políticas actuales del gobierno. Con la colaboración de Forja y Libres del Sur, busca consolidar una alternativa sólida y coherente que represente una oposición firme a La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires.