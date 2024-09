Con los lemas “No me grites, alentame” y “Acompañame a jugar, no me obligues a ganar”, el Municipio de San Isidro busca concientizar a los padres sobre la presión que muchas veces se ejerce a chicos y chicas que practican deportes, tanto individuales como de equipo. Las frases adornan desde hoy las instalaciones de 44 clubes de barrio a partir de folletería, lonas y carpas, buscando fomentar el juego limpio, el acompañamiento sano de los padres y el buen trato hacia el prójimo.

La palabra del intendente

“Sí lo que buscamos es que el deporte fomente valores de amistad y respeto, no hay lugar ni para la violencia ni para los malos tratos. Queremos una competencia sana, donde el aliento sea a superarnos a nosotros mismos y a jugar en equipo. Ayudemos a llegar con este mensaje a todas las familias”, sostuvo Ramón Lanús frente a presidentes, delegados, directores técnicos y 3200 chicos de 44 clubes de barrio que participaron ayer del lanzamiento de la campaña.

Además de la campaña de concientización, el Municipio trabaja para fortalecer a las instituciones deportivas del distrito con entrega de insumos y mejoras en las instalaciones. Ayer se entregaron bolsos deportivos, pelotas, infladores y conos de entrenamiento a los clubes que participan del Torneo Municipal de Baby Futbol.

Una iniciativa “muy buena”

Del evento, realizado en uno de los Campos de Deportes de San Isidro, participó el ex jugador y director técnico de Boca, quién celebró la iniciativa y destacó el rol de este tipo de clubes en la formación y la educación de los más chicos. “Es una iniciativa muy buena para que los clubes de barrio puedan crecer”, afirmó.

También se lanzó el programa "Pintá tu cancha", que tiene como objetivo mejorar la infraestructura de las distintas instituciones que cuentan con instalaciones propias. Los clubes recibirán pintura y materiales para poder acondicionar sus canchas. Además, el Municipio se encargará de arreglar las canchas de los campos de deportes que son utilizados por varios clubes para jugar de local.