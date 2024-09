Foro de Madrid: Milei exige disciplina en La Libertad Avanza

Javier Milei, presidente de Argentina y líder de La Libertad Avanza (LLA), utilizó el Foro de Madrid para enviar un mensaje contundente a los miembros de su partido. En un evento realizado en el Palacio Libertad, Milei instó a sus seguidores a mantener la cohesión y la disciplina, enfatizando que aquellos que no comprendan la importancia de la unidad no tienen cabida en el movimiento.

Un discurso de advertencia

Durante su discurso, Milei abordó la creciente tensión interna en LLA. La reciente expulsión del senador Francisco Paoltroni y la salida de Lourdes Arrieta del bloque de Diputados, así como las controversias con el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, han intensificado las disputas dentro del partido. Milei, que estaba acompañado por figuras destacadas como el ministro de Defensa Luis Petri y el vocero presidencial Manuel Adorni, hizo un llamado a la lealtad y la organización, subrayando que la única manera de enfrentar al "partido del Estado" es con un frente unido.

"No podemos permitirnos la dispersión y las peleas. Solo juntos podemos ser fuertes", advirtió Milei. "La única forma de desafiar a la casta es con organización y disciplina. Aquellos que no comprendan esta responsabilidad no tienen lugar en La Libertad Avanza."

Un foro con impronta internacional

El Foro de Madrid, que cuenta con el respaldo del partido español VOX y su presidente Santiago Abascal, reunió a líderes de la ultraderecha internacional y simpatizantes. A pesar de la participación de figuras internacionales y un público comprometido, el evento no logró llenar el auditorio completo, que tiene capacidad para 1950 personas. La cumbre se centra en temas como las elecciones en Venezuela y la crítica a la Agenda 2030, con un enfoque en la batalla cultural contra el "partido del Estado".

Milei aprovechó la ocasión para reafirmar su agenda política, confirmando que presentará el Presupuesto 2025 en el Congreso. El presidente también dirigió críticas a los medios de comunicación, los sindicatos y los científicos, acusándolos de ser parte de la "casta" que, según él, obstaculiza el progreso del país.

Un llamado a la unidad de cara a 2025

En su intervención, Milei no solo atacó a los adversarios políticos y económicos, sino que también hizo un llamado a sus aliados para que se alineen con la visión del partido. "El partido tiene que estar ordenado de cara a 2025", destacó el presidente, indicando que las diferencias internas deben resolverse ahora para enfrentar los desafíos electorales futuros.

Refuerzo a su programa económico

Milei ratificó su compromiso con el programa económico que ha promovido desde el inicio de su presidencia, destacando la necesidad de enfrentar al "partido del Estado" y asegurando que el futuro de Argentina depende de mantener un gobierno fuerte y decidido. Al final de su discurso, se dirigió a la Casa Rosada y saludó a los transeúntes desde el balcón, demostrando su disposición a continuar con su agenda reformista.