La diputada nacional libertaria Juliana Santillán no ocultó su malestar ante las declaraciones del senador oficialista Bartolomé Abdala, quien admitió públicamente que utiliza a la mayoría de sus asesores con el objetivo de posicionarse como gobernador de San Luis. La legisladora de La Libertad Avanza calificó como "positivo" que estas internas salgan a la luz, y no dudó en manifestar su rechazo a la actitud del dirigente.

En declaraciones televisivas, Santillán fue contundente: “Me parece aberrante estar por fuera de la realidad de la Argentina”, dijo al alinear su crítica con los comentarios del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien también había cuestionado fuertemente a Abdala. “Esta es una visión de un senador particular”, agregó, destacando que el posicionamiento de La Libertad Avanza, el espacio fundado por el presidente Javier Milei, es “estar a la altura de los argentinos”.

Crítica a las ambiciones personales

La diputada libertaria por la Provincia de Buenos Aires puso el foco en la contradicción entre los intereses personales del senador puntano y el mandato que, según su opinión, deberían cumplir los legisladores que llegaron al poder de la mano de Javier Milei. “Todo aquello que se tilde de temas personales o ambiciones personales y utilizar los recursos del Estado para ocupar esas agendas personales es no entender el mensaje del Presidente”, sostuvo la legisladora.

Santillán subrayó la importancia de reconocer el papel que Milei ha tenido en la carrera política de muchos de los actuales diputados y senadores, afirmando que, si no hubiese sido por su liderazgo y presencia en las boletas, muchos no estarían ocupando sus bancas. “Si no hubiésemos tenido su foto en la boleta, no hubiéramos llegado a nada. Hay que conocer la realidad de por qué estamos acá”, remarcó.

Sin pedido de renuncia, pero con una advertencia clara

Aunque Santillán no pidió explícitamente la renuncia de Abdala, quien actualmente es presidente provisional del Senado, sí dejó en claro que las ambiciones personales no deben interferir en la gestión pública. “Las ambiciones personales y particulares las tenemos que mostrar en nuestra gestión, hacer goles o poner la pelota para que Milei los haga. Pero de ninguna manera utilizar recursos para beneficio propio”, concluyó.

La crítica de la legisladora refuerza la creciente tensión dentro de La Libertad Avanza, que a pesar de haber alcanzado posiciones clave en el gobierno y en ambas cámaras legislativas, parece enfrentarse a divisiones internas que comienzan a salir a la luz.