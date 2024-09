Premios Martín Fierro 2024: Todos los ganadores de una noche llena de emociones y reflexiones

En una extensa gala que se extendió por más de cuatro horas, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) llevó a cabo la 52ª entrega de los Premios Martín Fierro 2024. El evento, celebrado en el lujoso Hotel Hilton de Puerto Madero, tuvo como gran protagonista a Telefe Noticias, que se llevó el Martín Fierro de Oro y el galardón a Mejor Noticiero Central.

Homenajes, discursos y una televisión en crisis

La ceremonia no solo celebró el talento de la televisión abierta argentina, sino que también fue escenario de emotivos discursos y homenajes. Santiago del Moro fue el encargado de conducir la gala, aportando dinamismo en una noche que estuvo marcada por las reflexiones sobre la coyuntura política y la situación de la industria audiovisual en el país.

Uno de los momentos más destacados fue el homenaje a Polka Producciones, al cumplirse 30 años de su fundación. Adrián Suar, su creador, subió al escenario para recibir el reconocimiento y aprovechó la ocasión para señalar la falta de ficciones en la televisión actual: “Está faltando la frutilla de la torta, falta la ficción, faltan los actores. Talento sobra, pero es difícil por los costos”.

Las palabras de Lizy Tagliani y el impacto social de su discurso

Uno de los discursos más ovacionados de la noche fue el de Lizy Tagliani, quien recibió el premio a Mejor Big Show por su conducción en Got Talent Argentina. Visiblemente emocionada, la conductora recordó a aquellos que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad. “Este premio no es para mí, sino para todos los que hacemos Got Talent. Vi a mucha gente en las esquinas pidiendo en los semáforos. Si algún día me recuerdan, no me recuerden a mí, sino a todos los que día a día luchan para una vida mejor”, expresó Tagliani.

El Nueve y Grupo Octubre: protagonistas de la velada

Otro gran ganador de la noche fue El Nueve, canal perteneciente al Grupo Octubre, que se llevó seis premios Martín Fierro. Entre los más destacados, Telenueve al Mediodía fue galardonado como Mejor Noticiero Diurno, y Bendita, el icónico programa humorístico conducido por Beto Casella, se llevó el premio a Mejor Programa Humorístico/De Actualidad. Romina Manguel, por su parte, obtuvo el premio a Mejor Programa Periodístico por Opinión Pública. La periodista se mostró contundente al recordar las difíciles situaciones que atraviesan los medios de comunicación en el país: “No nos dejemos doblegar, pasamos los 90, pasó el 2001, vivimos el macrismo, el kirchnerismo, y acá estamos. Anarcocapitalismo, no te tenemos miedo”.

Adrián Suar y Federico D’Elía: la falta de ficción en la TV argentina

Federico D’Elía, ganador del premio a Mejor Actor Protagonista de Ficción por su trabajo en Argentina, tierra de amor y venganza, coincidió con Suar en señalar la escasez de producciones de ficción en la televisión argentina. “Ojalá que en 2026 haya más actores, porque si no van a tener que premiar a los actores turcos”, ironizó D’Elía en su discurso.

La situación de la ficción nacional fue uno de los temas recurrentes de la noche. Luciano Cáceres, premiado como Mejor Actor de Reparto por su participación en Buenos chicos, también criticó la falta de apoyo a las producciones locales: “La cultura no es un gasto, ojalá vuelva la ficción a la TV argentina”.

Premios Martín Fierro 2024: todos los ganadores

Martín Fierro de Oro

Telefe Noticias

Cronista / movilero

Santiago Sposato - LAM - América

Musical

La peña de morfi - Jésica Cirio y Diego Leuco - Telefe

Aviso publicitario

Tomas Schneider - Schneider - CCU

Panelista

Marcela Tauro - Intrusos y El debate del Bailando - América

Noticiero diurno

Telenueve al mediodía - Esteban Mirol y Marisa Andino - El Nueve

Viajes / turismo

Todos podemos viajar - Silvina Panizzi - NET TV

Actor de reparto

Luciano Cáceres - Buenos chicos – eltrece

Branded content

Proyecto tierras - Germán Martitegui - Telefe

Gastronomía

Qué mañana - Mariano Peluffo - El Nueve

Infantil / juvenil

Alumnitos - El Nueve

Actriz de reparto

Silvia Kutika - Argentina, tierra de amor y venganza - segunda temporada - eltrece

Labor periodística masculina

Mauro Szeta - El noticiero de la gente y Telefe noticias - Telefe

Cultural/educativo

Ambiente y medio - Mauricio Federovisky - América

Reality show

Gran hermano - Santiago del moro - Telefe

Actriz protagonista de ficción

Romina Gaetani - Buenos chicos - eltrece

Director (ficción)

Gustavo Luppi y Alejandro Ibáñez - Buenos chicos - eltrece

Entretenimientos/conocimientos

Ahora caigo - Dario Barassi - eltrece

Deportivo

CONMEBOL Libertadores - Telefe

Magazine

Cortá por Lozano - Verónica Lozano - Telefe

Big show

Got talent - Lizy Tagliani – Telefe

Labor en conducción masculina

Santiago del Moro - Gran hermano - Telefe

Humorístico / de actualidad

Bendita - El Nueve

Interés general

La noche de Mirtha -Mirtha Legrand - eltrece

Labor humorística

Fátima Florez - Bailando - América

Director (no ficción)

Fernando Emiliozzi - Got talent y MasterChef - Telefe

Revelación

Josefina “la china” Ansa - Escape perfecto - Telefe

Noticiero central

Telefe noticias - Rodolfo Barili y Cristina Pérez - Telefe

Periodístico

Opinión pública - El Nueve

Entretenimientos/juegos

Escape perfecto - Iván de Pineda y Josefina “la China” Ansa - Telefe

Autor/guionista

María Marull - La Pilarcita - Teatro - TV Pública

Labor periodística femenina

Luciana Geuna - Periodismo para todos - eltrece

Actor protagonista de ficción

Federico D´Elia - Argentina, tierra de amor y venganza - segunda temporada - eltrece

Labor en conducción femenina

Karina Mazzocco - A la tarde - América

Jurados

Moria Casán, Carolina Ardohain, Ángel de Brito y Marcelo Polino - Bailando 2023 - América

Ficción

Familia de diván - El Nueve

Producción integral

Got talent - Lizy Tagliani – Telefe

Martín Fierro 2024: los homenajes especiales

Los 40 años de Nuevediario.

Los 35 años de trayectoria de la productora Cris Morena.

In Memoriam, con Abel Pintos y Nahuel Pennisi.

Los 30 años de la creación de Polka Producciones.

"Martín Fierro al Minuto de Oro" para la final entre Boca y Fluminense por la Copa CONMEBOL Libertadores.

Trayectoria de Carlos Montero, creador de Telenoche.

Los 35 años de Pasión de Sábado.

Los homenajes especiales

La velada también tuvo momentos para recordar a figuras emblemáticas y producciones históricas. Se realizaron homenajes a los 40 años de Nuevediario, los 35 años de trayectoria de Cris Morena y los 30 años de Polka Producciones. Asimismo, el In Memoriam fue acompañado por las emotivas voces de Abel Pintos y Nahuel Pennisi, quienes recordaron a los grandes artistas que fallecieron durante el último año.

El glamour en la alfombra azul

La moda no pasó desapercibida durante la ceremonia. Figuras como Susana Giménez y Flavia Palmiero deslumbraron en la alfombra azul, recibiendo elogios por sus elecciones de vestuario. Los diseñadores Laurencio Adot, Verónica de la Canal y Jorge Rey fueron los encargados de analizar los looks más impactantes de la noche, destacando el glamour y la sofisticación que caracteriza a la gala de los Martín Fierro.