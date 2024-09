Entrevista a Nahuel Guardia, intendente de General Lavalle.

-En las últimas horas se reflotó la polémica por las altas tasas que cobran los municipios a diversas actividades. Por decisión del gobierno nacional ahora las comunas no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas. ¿Qué piensa de esto? ¿Cómo es la situación de cobrabilidad de Lavalle?

En su momento el intendente mandato cumplido, José Rodríguez Ponte, envió al Concejo Deliberante un aumento de tasas en promedio del 80%, teniendo en cuenta lo que iba a ser este año, lo que se anunciaba o lo que se preveía que podía ser. Ahora no vamos a volver a tocar las tasas, pero a fin de año, lógicamente, veremos la posibilidad de un aumento responsable.

-El ministro Caputo dijo que el Ejecutivo tomó esta decisión porque hay municipios que aumentan descontroladamente las tasas, no solamente con fines recaudatorios, sino también con fines políticos. ¿Qué piensa al respecto, Nahuel?

Seguramente en algunos municipios suceda, yo me centro, lógicamente, en Lavalle donde hicimos un esfuerzo para que la tasa pueda ser acorde al bolsillo del contribuyente y que no afecte su economía. Pero, bueno, siempre hay municipios que administran los recursos o las tasas de otra manera; cada uno sabe cuál es la responsabilidad que tiene como jefe comunal.

-Nahuel, en este contexto económico del que estamos haciendo mención, ¿cómo avanza la gestión municipal? ¿Cómo se las ingenian los intendentes para resolver las cuestiones elementales de los municipios?

Estamos tratando de ser creativos en este contexto económico complejo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para continuar con la obra pública con presupuesto municipal e, incluso, hemos iniciado obras con fondos propios que para los tiempos que corren es para destacar.

Si bien necesitamos de la provincia de Buenos Aires para hacer obras de envergadura con una administración local prolija también podemos hacerlas. Por ejemplo, hace un mes y medio inauguramos unos consultorios externos y una bicisenda en la localidad de Pavón 100 por ciento con presupuesto municipal, porque sabemos que el gobernador tiene 135 municipios que atender.





-Ahora lo llevo al ámbito partidario porque el próximo 6 de octubre la UCR renovará autoridades en el Comité Provincia. Usted apoya la postulación de Miguel Fernández para dirigir el espacio los próximos dos años. ¿Qué lo motiva a acompañarlo?

Conozco su persona, sus intenciones, su militancia y su gestión en Trenque Lauquen. Tiene todas las condiciones para ser nuestro conductor a nivel provincial.

-¿Lamenta que no se haya llegado a una lista de unidad y se de un enfrentamiento en las urnas entre Miguel Fernández, candidato del oficialismo, y Pablo Domenichini, de la oposición, referenciado con Facundo Manes y Martín Lousteau?

Lógicamente que uno en este momento político, económico y social quiere que el partido tenga un lineamiento conjunto. Nosotros entendemos que quién debe dirigir los destinos del espacio es Miguel, otro sector piensa lo contrario, estamos en democracia y lo respetamos, pero no lo compartimos. Creemos que Miguel Fernández tiene un apoyo casi mayoritario para conducir el partido en lo provincial y me duele que no todos lo vean así.