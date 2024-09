Maurizio Sarri confiesa su sueño: dirigir a Boca Juniors

Maurizio Sarri, el histórico entrenador italiano con una exitosa carrera en clubes como Juventus, Chelsea y Napoli, sorprendió al confesar que dirigir a Boca Juniors es uno de sus sueños pendientes. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el DT reveló que se siente en condiciones de asumir nuevos retos y que entrenar al Xeneize sería una experiencia inolvidable.

“La Bombonera sería una experiencia increíble”

A sus 65 años, Sarri, quien dejó su cargo en Lazio el 12 de marzo de 2024, afirmó que no está en su "último baile" como entrenador y que todavía tiene mucho por aportar. "Ir a La Bombonera sería una experiencia increíble. No me veo en mi ‘último baile’. Sigo queriendo entrenar y creo que estoy en condiciones de aportar algo. Boca Juniors sería un sueño final, un sueño loco, no sé si realizable. Unos partidos en La Bombonera serían una experiencia única", aseguró el napolitano.

Sarri no es el primer europeo en expresar admiración por Boca Juniors. La histórica conexión del club argentino con figuras del fútbol internacional, como Daniele De Rossi, Gennaro Gattuso, y Dani Alves, refuerza la imagen de Boca como un fenómeno global. El ambiente vibrante y casi intimidante de La Bombonera ha conquistado a jugadores y entrenadores de todo el mundo.

La trayectoria de Sarri y su admiración por Boca

Maurizio Sarri inició su carrera en 1993 en las categorías inferiores del fútbol italiano, pero fue con el Napoli, entre 2015 y 2018, donde se consolidó como uno de los entrenadores más destacados. Posteriormente, su paso por el Chelsea y la Juventus lo catapultó a la élite del fútbol europeo. En la temporada 2018/2019, llevó al Chelsea a ganar la Europa League, y en 2020, al mando de la Juventus, ganó la Serie A junto a Cristiano Ronaldo.

A lo largo de su carrera, Sarri ha demostrado una predilección por delanteros potentes. Durante la entrevista, destacó su relación con el argentino Gonzalo Higuaín, a quien entrenó en el Napoli: “Cuando llegué al Nápoles, él quería irse. Le convencí en cinco minutos: le dije que, con el fútbol que quería proponer, marcaría muchos goles. Higuaín es mi delantero centro ideal, pero lo sería para cualquier entrenador. Top absoluto”, sentenció.

Entrenadores de la vieja escuela siguen al mando

En tiempos donde los entrenadores jóvenes parecen dominar el panorama, Sarri reivindicó la experiencia en su profesión, recordando que las tres grandes competiciones europeas del año pasado fueron ganadas por técnicos de su generación. "Es verdad que los jóvenes están de moda ahora, pero el año pasado las tres copas de Europa las ganaron entrenadores de mi edad: Carlo Ancelotti en la Liga de Campeones, Gian Piero Gasperini en la Europa League y José Luis Mendilibar en la Conference. Lo mismo Luis de la Fuente, seleccionador de España, campeona de Europa", señaló Sarri.

Sin embargo, el entrenador evitó especular sobre su futuro en el Milan, a pesar de los rumores que lo vinculan como posible reemplazo de Paulo Fonseca. "Me parece mal hablar de ello en este momento, hay que tener respeto. Paulo Fonseca es un buen entrenador y un hombre sensato. Está en el inicio de un proceso y es justo que se mantenga la calma. No quiero entrar en estas discusiones", comentó, dejando claro su ética profesional.

Boca Juniors: un sueño loco, pero posible

El deseo de Maurizio Sarri de dirigir a Boca Juniors puede parecer lejano, pero su pasión y admiración por el club argentino son innegables. "Boca Juniors sería un sueño final, un sueño loco", confesó, dejando entrever que, aunque incierto, no descarta la posibilidad de vivir la experiencia de dirigir en La Bombonera.

A medida que Sarri sigue sin equipo, las especulaciones sobre su futuro no cesan. ¿Será Boca su próxima parada? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que queda claro es que el sueño está latente y la Bombonera podría recibir a otro italiano en su historia.