Mayans se despachó contra Milei: “Es una persona muy maleducada”

El senador de Unión por la Patria, José Mayans, se despachó contra el presidente Javier Milei tras asegurar que el bloque no irá a la presentación del Presupuesto 2025 este domingo a la noche en el Congreso.

"No vamos a ir porque el Presidente tiene actitudes que rayan con las buenas constumbres, es una persona muy maleducada, provocadora, dice cualquier cosa. Además, por lo que he escuchado todo este tiempo, tiene cifras que solamente él sabe cómo se manejan", ironizó en diálogo con AM 750.

El legislador cuestionó duramente la administración de los fondos públicos por parte del Ejecutivo, sugiriendo que Milei está manejando los ingresos de los jubilados con “irracionalidad”. Además, criticó el decreto de necesidad y urgencia sobre la SIDE, tildándolo de "aberración" y asegurando que la Bicameral de Inteligencia deberá investigar el uso del presupuesto destinado a la agencia de inteligencia, del cual, según él, ya se habría gastado un 80%.

La presentación del presupuesto y la falta de respeto

El rechazo a la presentación del presupuesto, que Milei hará este domingo, es una manifestación de la creciente tensión entre el gobierno y la oposición. Mayans explicó que la decisión de no asistir está motivada por la falta de respeto que, según él, Milei demuestra hacia las instituciones y las normas básicas de convivencia política.

"El Presidente dice cualquier cosa, tiene cifras que solamente él sabe cómo se manejan", ironizó Mayans, refiriéndose a la falta de transparencia en las cifras gubernamentales.

Impacto en el ámbito universitario

Mayans también abordó la situación del sector universitario, criticando al gobierno por no destinar fondos suficientes para resolver los problemas presupuestarios de las universidades. Enfatizó que el Estado tiene la capacidad de resolver estos problemas y destacó la crisis salarial que enfrentan docentes y no docentes, señalando que más del 90% tienen salarios por debajo de la línea de pobreza.

Reacción ante la represión a jubilados

El senador también se refirió a la represión sufrida por jubilados en las inmediaciones del Congreso, calificándola de "desastre" y responsabilizando a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el uso excesivo de la fuerza.