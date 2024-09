El conflicto entre el ex presidente Alberto Fernández y su ex pareja, Fabiola Yañez, ha tomado un giro dramático con la filtración de un audio clave. En el contexto de una denuncia por violencia de género, la ex primera dama ha acusado a Fernández de maltratos físicos y psicológicos, acusaciones que la Justicia investiga hace meses.

El material, que ya está en manos del juez Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González, forma parte de las pruebas aportadas por Yañez. En el audio, se puede escuchar al ex presidente insultando a la ex primera dama en una conversación ocurrida en la Quinta de Olivos durante su mandato. Este testimonio refuerza la denuncia de lesiones graves y amenazas coactivas que Yañez ha sostenido desde el inicio del proceso judicial.

El contenido del audio

La grabación muestra un ambiente de tensión constante entre la pareja, donde Fernández lanza insultos desmedidos hacia Yañez. El diálogo incluye frases agresivas como “andá a la puta que te parió” y “quedate con ellas y dejame en paz”, en referencia a personas cercanas a la ex primera dama. Este tipo de intercambio violento sería un ejemplo de los episodios de maltrato que Yañez sostiene haber sufrido durante años de relación.

Pruebas y avances en la causa

Además de los audios, la querella, representada por la abogada Mariana Gallego, ha presentado fotos y videos que documentan los moretones en el cuerpo de Yañez. Testigos clave, como su hermana Tamara Yañez y la esteticista Florencia Aguirre, han respaldado la versión de la víctima, afirmando haber visto signos de agresión en distintas ocasiones.

El testimonio del ex médico presidencial, Federico Saavedra, también se destaca. Saavedra confirmó haber tratado a Yañez por un hematoma en el rostro, aunque sin conocer su causa exacta. Aseguró que la ex primera dama le había mencionado que el golpe fue "involuntario", aunque los testigos descreen de esa explicación.

Próximos pasos en la investigación

En los próximos días, se espera la declaración de Miriam Verdugo, madre de Fabiola Yañez, quien viajará desde España para sumarse a la lista de testigos. También declararán cuatro ex empleadas de la Quinta de Olivos propuestas por Fernández, quienes aseguraron ante escribano que no presenciaron episodios de violencia, atribuyendo las lesiones a caídas relacionadas con el consumo de alcohol.

El caso mantiene al ex mandatario bajo la lupa judicial, enfrentando cargos por lesiones graves doblemente agravadas y amenazas coactivas, que podrían complicar aún más su situación legal. Mientras tanto, la opinión pública sigue con atención cada nuevo detalle de este escándalo, que afecta tanto la vida privada como el legado político de Alberto Fernández.