El quiebre radical: Carbajal critica a De Loredo por el asado en Olivos

El diputado nacional por la UCR, Fernando Carbajal, fue contundente al expresar su malestar con los legisladores radicales que participaron del asado en la Quinta de Olivos, organizado por Javier Milei. En declaraciones a la Radio 750, el legislador no se guardó críticas, enfocando su enojo tanto en sus compañeros de partido como en el líder del bloque, Rodrigo de Loredo.

Una cena que desató el caos interno

El motivo del festejo en Olivos fue la victoria de Milei y sus aliados al frenar el aumento a los jubilados, una situación que Carbajal calificó de "impúdica" desde el punto de vista político. “No entiendo cómo pueden celebrar que no le dieron un aumento a los jubilados. Es un gesto completamente desconectado de la realidad social del país”, expresó el diputado.

Según Carbajal, la celebración no solo fue inapropiada, sino que refleja la profunda división que atraviesa la UCR. “El bloque radical está roto. Y De Loredo no conduce nada. Él quiere aparentar que está al frente de 34 diputados, pero no tiene control sobre nadie", señaló tajante.

Falta de liderazgo y el quiebre del bloque

La crítica principal del diputado chaqueño estuvo dirigida a la conducción de De Loredo. Según Carbajal, el presidente del bloque de la UCR en la Cámara Baja no ha sabido manejar la situación ni imponer orden entre los legisladores de su espacio que votaron junto al oficialismo para frenar la medida de los jubilados. “Nosotros presentamos y apoyamos esa ley. Que luego cinco diputados radicales hayan votado en contra es inexplicable y muestra una falta de liderazgo preocupante", subrayó.

Además, calificó como "inaceptable" que De Loredo se niegue a avanzar con la expulsión de estos legisladores, una postura que, según Carbajal, tiene amplio consenso dentro del partido. "Ya se les suspendió su afiliación, pero es el presidente del bloque quien se resiste a expulsarlos formalmente. Esto no se trata de darles otra oportunidad, ellos ya se fueron por su cuenta", sentenció.

Una fractura que se profundiza

La situación, de acuerdo a Carbajal, es una muestra clara de la crisis de conducción y la falta de cohesión que atraviesa la UCR. "Este circo en el que algunos quieren convertir al partido no puede continuar. Vamos a dar la pelea para que el bloque vuelva a ser la verdadera expresión de la UCR", afirmó con determinación.

En un contexto de reorganización ideológica, la UCR se enfrenta a desafíos internos que no parecen tener solución a corto plazo. Mientras tanto, las diferencias entre los diputados del partido continúan ampliándose, y la figura de Rodrigo de Loredo queda cada vez más debilitada ante las acusaciones de falta de liderazgo.