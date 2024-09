Escándalo en Ezeiza: Grabois abucheado tras su viaje a Roma

El dirigente social Juan Grabois fue protagonista de un escándalo esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Al regresar de su visita a Roma, donde participó de un evento con el Papa Francisco, el ex candidato presidencial fue recibido con abucheos e insultos por un grupo de pasajeros.

La tensión en el hall de arribos

Según varios videos que se viralizaron en redes sociales, Grabois no dudó en plantarse frente a los cuestionamientos. En medio de un clima hostil, se escucharon gritos de “chorro” provenientes de la multitud. Grabois respondió en reiteradas ocasiones: “¿A quién le robé, señora?”.

La confrontación escaló rápidamente, trasladándose al estacionamiento, donde se escuchaban recriminaciones como “andá a trabajar”. A lo que Grabois replicó: “Andá a trabajar vos, yo vergüenza no tengo”. La situación se tornó tan tensa que la Policía Aeroportuaria tuvo que intervenir para evitar un enfrentamiento físico.

Reacciones y justificaciones

Algunas de las acusaciones que enfrentó Grabois incluyeron: “A vos no te votó nadie, le fuiste a mentir al Papa, no le contaste la verdad de nada”. Estas palabras reflejan la desaprobación que siente un sector de la sociedad hacia su figura, que en el pasado ya había sido objeto de críticas y abucheos en situaciones similares.

Tras el episodio, Grabois se pronunció en redes sociales, desafiando a sus detractores: “Sigan intentando, nunca me van a correr de ningún aeropuerto, nunca me van a callar, nosotros no nos rendimos nunca”.

Contexto de su viaje a Roma

Durante su visita a Italia, Grabois participó en el Vaticano de una actividad convocada por el Papa, donde Francisco criticó abiertamente al gobierno argentino por el uso de gas pimienta en manifestaciones. Además, el Pontífice se pronunció sobre la corrupción en el país, aunque sin detallar en qué administración ocurrió.

Grabois, conocido por su cercanía al Papa, se encuentra en el centro de la polémica por su vinculación con movimientos sociales y su papel como defensor de los derechos de los más vulnerables. Sin embargo, este tipo de incidentes en su vida pública ponen en duda su imagen ante un sector significativo de la población.